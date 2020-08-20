Энергетики - яд: почему не стоит ими злоупотреблять?

После изучения результатов многих исследований ученые пришли к выводу, что энергетические напитки повинны во многих проблемах со здоровьем. Наверняка ты замечала, что после них хуже спится, может подскочить давление, а при частом приеме и вес. Помимо этого, такие напитки могут привести к психическим проблемам и повышают риск диабета, проблем с зубами и почками.





В состав энергетиков входят сахар в немалых дозах (более 10% от объема), кукурузный сироп, искусственные ароматизаторы. Если потребление сахара завышено, организму сложнее переваривать его, нужно вырабатывать больше инсулина, чтобы глюкоза проникала в клетки. Это может привести к развитию диабета второго типа. Повышенный сахар в крови портит нервные волокна и влияет на кровяное давление, что ведет к проблемам с сердцем и почками.





Энергетики также отличаются высоким содержанием кофеина - до 300 мг в 100 мл напитка. Доза взрослого человека - 400 мг в день, то есть можно выпить полбутылки - и никакого кофе вдобавок. Если постоянно превышать норму, вместо бодрости можно получить тревожное расстройство или депрессию: кофеиновая зависимость плохо влияет на настроение и портит сон.













Негативно влияют на организм и другие добавки в энергетиках, такие как таурин и гуарано. “Более подробно они будут изучены в ближайшие годы, когда появится больше статистики о потребителях энергетиков. Поскольку сейчас это в массе своей молодые здоровые люди, сложно оценивать весь спектр возможных последствий”, - заявляют ученые.





Редкое и непостоянное употребление энергетических напитков особого вреда организму не нанесет, заключают исследователи. Но по возможности стоит поискать другие способы взбодриться!



