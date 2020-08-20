Диета «Лесенка»: подробное меню на 5 и 7 дней

Наверняка ты можешь вспомнить массу ситуаций, когда тебе нужно было похудеть максимально стремительно – подготовиться к свиданию, блеснуть на встрече однокурсников или надеть давно висевший в шкафу деловой костюм на собеседование. В таких случаях может помочь ступенчатая диета «Лесенка».





«Лесенка» относится к экспресс-диетам, позволяющим быстро избавиться от лишних килограммов и провести детокс организма. Меню сочетает 5 монодиет. Чаще всего для достижения результата достаточно выдержать пятиступенчатую «лесенку». Прибегать к семидневной диете можно только в исключительных случаях, так как рацион при этой диете сильно ограничен, и организму не хватает питательных веществ, чтобы полноценно функционировать. Ступени диеты «Лесенка» все, как одна, низкокалорийны, размер порций ограничен, поэтому заранее морально подготовься к тому, что есть будет хотеться постоянно.





Перед тем, как начать диету, оцени состояние своего здоровья. Меню «Лесенки» подходит только для полностью здоровых людей, и ни в коем случае не для беременных или кормящих женщин. Также лучше не увлекаться этой диетой во время интенсивных умственных или физических нагрузок, ты будешь быстро уставать. С другой стороны – мало какая диета может помочь тебе скинуть до 8 килограммов за такой короткий срок, особенно если ты добавишь к ней тренировки (умеренные, не стоит вставать под штангу или бежать марафон).





Далее мы рассмотрим подробное меню на 5 и 7 дней и результаты диеты «Лесенка».





Диета «Лесенка»: меню на 5 дней





Каждая из пяти ступеней не похожа на предыдущую и преследует собственную цель. Сперва организм должен очиститься от всего лишнего, затем восстановить микрофлору, после этого получить энергию для дальнейшей работы, не дать уйти мышцам, напитав их белком, а вот жир, напротив, отправить в свободное плавание. У каждой ступени мы подписали, сколько ты можешь сбросить на этом этапе – разумеется, это ориентировочные средние цифры, конечный результат зависит от того, насколько ты придерживаешься диеты, тренируешься ли, как у тебя изначальный вес и какой метаболизм.





Ступень 1. Очищение.





1 кг яблок, 2 л воды и 1−2 таблетки активированного угля каждые 3 часа. Яблоки можно разделить на дольки и есть их в несколько приемов, «Лесенка» подразумевает дробное питание. Если во время этого дня ты почувствуешь себя плохо, диету лучше прекратить – возможно, твоему организму такие жесткие рамки противопоказаны.





На этой ступени можно сбросить до килограмма.





Ступень 2. Восстановление.





1 л обезжиренного кефира и 500 г творога. Суточную норму нужно разделить на порции и съедать одну из порций каждые 2−3 часа. Обрати внимание: в кефире и твороге не должно быть ни сахара, ни других подсластителей, и, разумеется, никаких добавок. Фрукты и овощи будут в другой день.





На этой ступени можно сбросить до 500 граммов.





Ступень 3. Энергия.





300 г сухофруктов, 2 ложки мёда, 1,5 л воды. Если хочешь, можешь сварить компот, использовав мед как подсластитель.





На этой ступени можно сбросить до килограмма.













Ступень 4. Строительство.

500 г нежирного мяса: курица, индейка, телятина, кролик; 50 г зелени (листовой салат, шпинат, укроп, петрушка). Мясо можно запекать, варить или готовить на пару, не забудь снять кожу, чтобы в пище не было лишнего жира. Раздели мясо на 3-4 приема пищи.





На этой ступени можно сбросить до килограмма.





Ступень 5. Жиросжигание.





Разрешаются яблоки, груши, апельсины, зелёные овощи. Также можно употреблять до 200 г овсяной или перловой крупы, сваренной на воде. Полезно ввести в рацион отруби для очищения и чувства сытости. Из овощей можно делать салат, а фрукты добавлять в кашу – только ни сахара, ни масла при этом использоваться не должно. Заправить салат можно лимонным соком.





На этой ступени можно сбросить до полутора килограммов.





Диета «Лесенка»: меню на 7 дней.





Рацион повторяет ступени пятидневной диеты, добавляются два дополнительных дня — белковый и жиросжигающий. Этот вариант диеты сложнее – так как серьезные ограничения сохраняются и после 5 дней, а поскольку обычно люди начинают новую жизнь и новую диету с понедельника, то к выходным им становится совсем тяжко придерживаться нужного рациона.





Ступень 1.

1 зелёное яблоко, 2 л воды, 1-2 таблетки активированного угля каждые 3 часа.





Ступень 2.

1 л кефира и 500 г творога. Приемы пищи каждые 2-3 часа.





Ступень 3.

300 г сухофруктов, 2 ложки мёда, 1,5 л воды.





Ступень 4.

0,5 кг нежирного мяса, отварного, запечённого или приготовленного на пару; 50 г зелени.





Ступень 5.

Фрукты и зелёные овощи, отруби, овсянка или перловка – до 200 г.





Ступень 6.

Белковое меню: 0,5 кг диетического мяса, 50 г зелени.





Ступень 7.

Несладкие фрукты, овощи, овсянка или перловка – до 200 г, отруби. Можно пить чай или кофе без сахара.





Диета после диеты «Лесенка»: как избежать возвращения веса?





Как и после любой строгой диеты, может произойти обратный набор веса при возвращении к привычному меню. Ни в коем случае не проходи диету повторно. При выходе из «ступенчатого» рациона лучше отказаться от жирной, сладкой, жареной, мучной пищи хотя бы в течение 1−2 недель. Есть следует около 5 раз в день небольшими порциями. Никакого фастфуда, никаких полуфабрикатов в рационе быть не должно, сахара и соли – по минимуму, оптимально будет, если будут отсутствовать алкоголь, красное мясо, а также хорошо работает ограничить углеводы. Фактически переход от «Лесенки» к нормальному питанию – это другая диета, менее травматичная для организма, чем ступенчатая.





Преимущество диеты состоит в быстром результате: на исходе 5-7 дней ты увидишь, как сильно потеряла в объемах, а не только весе, и любимая юбка или блузка перестала быть недосягаемой целью, напротив, все сидит свободно. Кроме того, она доступна всем слоям населения, никаких особенных затрат при ней нет, все продукты бюджетны – и курица, и овощи, и кефир, и все остальное.





С другой стороны, у диеты достаточно много минусов: это и жесточайшие ограничения, и полное отсутствие привычных вкусностей, и с большой вероятностью обратный набор веса после – потому что в основном за первые дни диеты уходят вода и мышцы. Чтобы начал уходить жир, должно пройти более длительное время.





Однако если ты будешь правильно питаться, пить достаточно воды и заниматься спортом, скорее всего, тебе удастся закрепить результат диеты «Лесенка» надолго.





Диета «Лесенка»: результаты.





Лесенка — краткосрочная диета, позволяющая в сжатые сроки потерять до 8 килограммов. Однако выдержать такой скудный рацион достаточно трудно, и есть вероятность срыва. В качестве мотивации рекомендуют нарисовать на листе бумаги лесенку, и на каждой ступени отмечать свои достижения – в формате «сколько вешать в граммах». Обещаем – к концу диеты ты будешь чувствовать себя, будто забралась на Эльбрус, а не просто прошла пять или семь ступеней.





Помни: резкие ограничения в питании не рекомендуются при заболеваниях ЖКТ и почек, при других хронических заболеваниях, при беременности и грудном вскармливании. Из тех, кто имеет опыт восхождения по «Лесенке» многие жалуются на проблемы с желудочно-кишечным трактом: обострение гастрита, колики, так что с этим нужно быть крайне аккуратной.



