3 важных свойства моркови для здоровья

Компонент, за который мы особенно ценим морковку, – провитамин А, который в присутствии жира в организме превращается в витамин А. Его важнейшая «работа» – защита клеточных мембран, замедление старения и профилактика онкозаболеваний.

В отваренной целиком моркови содержится фалкаринол – вещество, оказывающее противоопухолевое действие. Причем на 25% больше, чем в морковке, приготовленной в нарезанном виде! А если крышка кастрюли при варке плотно закрыта, из овоща не улетучиваются полезные витамины: А, В, С, D, E, K, PP.

Польза моркови для иммунитета.

Если ты не любишь вареную морковку, то вряд ли откажешься от стаканчика свежевыжатого сока. Можно добавить по вкусу сахар или ванилин, а для полного усвоения организмом полезного каротина – сливки. Пить сок лучше сразу после приготовления, так как каротин теряет свою активность при контакте с воздухом. Морковный сок полезен для зрения круглый год.

И если летом он еще и помогает лучше загореть, то осенью и зимой он поддерживает иммунитет и помогает бороться с простудами. Если болит горло, достаточно прополоскать его подогретым морковным соком, чтобы почувствовать облегчение. При сильном кашле добавь пару чайных ложек меда в стакан теплого сока и выпей перед сном. Если вместо меда добавлять молоко, то это средство облегчит состояние при бронхиальной астме. А еще морковный сок хорош для профилактики авитаминоза, полезен при проблемах с печенью и наличии камней в почках и желчном пузыре.





Польза моркови для пищеварения.





Сырая морковка очень полезная при проблемах с пищеварением. Салат из тертой морковки с растительным маслом (можно – с добавлением семян кунжута) лучше всякого слабительного поможет решить проблему «ленивого кишечника». Соединения серы, которые присутствуют в этом овоще, стимулируют рост полезных бактерий в организме, поэтому его советуют включать в рацион при дисбактериозе.





Польза моркови для похудения.





Морковная диета эффективно помогает снизить вес, так как она хорошо активизирует обмен веществ в организме. Содержащаяся в моркови клетчатка успешно выводит излишки холестерина. Она содержит минимум жиров фактически требует больше энергии на ее переваривание, чем дает организму калорий.





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Не стоит подразумевать под диетой переход на одну сплошную морковку. Просто включи в свое меню салаты с морковью, яблоком и сельдереем, используй ее в качестве утоляющего голод перекуса вместо булочек и бутербродов. Заменив полезным овощем привычные калорийные блюда, ты сможешь постепенно избавиться от лишних килограммов.