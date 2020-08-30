Топ-4 ошибки, которые мешают избавиться от лишнего веса

Поэтому важно при исправлении этих ошибок не допускать новых. Итак, ошибки худеющих по порядку:

1. Голодание

Самая важная и частая ошибка при похудении – это полный отказ от пищи. Вроде бы логично: если не поставлять организму питательных веществ, то тот волей-неволей вынужден будет использовать свои запасы жира.

К сожалению, полный отказ от пищи всего лишь крайне замедляет обмен веществ. Несомненно, вес снизится, возможно, сильно. Только как только возобновится прием пищи (что не может не произойти), организм начнет с удвоенной силой запасать питательные вещества, откладывая их в виде жировой прослойки. Все это очень вредно для клеток печени, которые вместо запасов гликогена начинают запасать жир. Возникает ожирение печени, возможно появление цирроза – умирания клеток печени.

Еще одним отрицательным результатом полного голода является увеличение количества потребляемой пищи. Иными словами, наголодавшись, такой худеющий начинает есть больше и чаще. В результате набирает даже больше, чем было до этого.





2. Переедание углеводов





Другой ошибкой при похудении является переедание углеводов в различных формах. Это может быть и поедание больших порций фруктов, меда и других продуктов, содержащих большое количество углеводов. А именно переедание углеводов может приводить к ускоренному запасанию организмом жира.





При больших порциях углеводов (более 90 гр. за один прием), сахар в крови повышается, и печень вынуждена быстро принимать глюкозу из крови на хранение в виде гликогена. Со временем этот гликоген высвобождается в кровь, и тем самым не допускаются резкие скачки сахара в крови.





При больших порциях углеводов печень, которая в норме может вместить около 90-100 гр. углеводов, вынуждена справляться с куда большими объемами глюкозы. Когда глюкозу уже становится некуда девать (клетки печени заполнены), печень вынуждена перерабатывать гликоген в жиры, чтобы освободить часть клеток для снижения уровня сахара в крови. В итоге, жира в организме прибавляется, вес не падает, а растет.





3. Употребление большого количества вареных овощей (свеклы, моркови).





Полезные овощи, такие как морковь и свекла, также могут приводить к увеличению веса худеющих. Дело в том, что при варке, гликемический индекс этих овощей заметно увеличивается. Клетчатка, в обычном виде не усваивающаяся в организме, при термической обработке образует простые сахара, которые быстро всасываются в тонком кишечнике и резко повышают уровень сахара в крови.





Помимо лишней калорийности, опасность здесь еще в том, что после резкого скачка, сахар крови также быстро падает, вызывая глубокое чувство голода. Снова хочется есть. В итоге, возникает переедание.





4. Полное исключение жиров из рациона





Несомненно, жиров нельзя переедать, но отнюдь не по причине появления лишнего веса. Появление лишнего веса, как ни странно, связано, по большей части, с перееданием углеводов.





Вред жиров для организма связан, прежде всего, с опасностью развития атеросклероза сосудов – причины смерти № 1 в мире!





Но совсем исключать жиры из рациона неправильно и даже вредно для здоровья, это является ошибкой при похудении.





Если исключить жиры из ежедневного рациона питания, даже при похудении, многие части нашего организма лишаться необходимых компонентов. Ведь жиры важны для мембран клеток, для нервной системы, гормональной системы и системы желчетворения. Недостаток жиров может приводить к развитию желчекаменной болезни.





Растительные жиры необходимо непременно включать в ежедневный рацион. При употреблении отдельно от животных жиров, растительные жиры очень плохо усваиваются, поэтому никак не скажутся на увеличении калорийности рациона.





Итак, даже при похудении необходимо включать в рацион хотя бы одну чайную ложку растительного масла.



