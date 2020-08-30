Какие продукты нельзя кушать мужчинам

В США группа учёных назвала четыре продукта, которые крайне вредны для мужчин. При их регулярном употреблении в организме начинаются необратимые изменения, способные привести к тяжёлым заболеваниям.

Первым вредным продуктом для мужского организма называют жареное мясо, причём вред от данного продукта ещё недооценен полностью. Медики отмечают значительную концентрацию канцерогенов, негативно влияющих на важнейшие процессы в организме. Сначала страдает желудок, затем поражаются сердце и сосуды. При обжаривании мяса образуются опасные соединения, наносящие вред.

Далее следует яичница, "фирменное" блюдо холостяков признают опасным, так как за один раз один мужчина съедает 3-4 куриных яйца. Вместе с тем в неделю допускается не более двух яиц.

В рейтинге опасных для мужского организма продуктов далее называют колбасы, сосиски и сардельки. В данных продуктах имеется излишнее количество соли и различных пище-вкусовых добавок. Любители изделий из мяса в дальнейшем рискуют страдать из-за импотенции, в ряде случаев возможен рак простаты.

Завершает перечень продуктов, опасных для мужчин, пиво. Данный напиток имеет в изобилии фитогормоны, провоцирующие половое бессилие. К тому же, тело начинает расплываться и приобретает женские очертания. Увеличиваются живот и грудь, вместе с тем мышцы становятся дряблыми, наряду с этим снижается мужская сила.