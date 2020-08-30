Кого спасет оливковое масло, объяснили австралийцы





Австралийские ученые из университета Ла Троба в Мельбурне заявили о небывалой пользе оливкового масла. Их цитирует издание MedicalXpress.

Сообщается, что данный продукт поможет «сбить» артериальное давление тем, кто страдает от него.

В эксперименте приняли участие полсотни добровольцев: половина из них в течение трех недель употребляла масло первого отжима, а еще одна половина людей получила рафинированное масло.

Кроме этого, в ходе опыта, участники не принимали медикаменты.

Ученые узнали следующее: «У людей из первой группы на 2,5% снизилось центральное артериальное давление и на 2% процента упало периферическое систолическое».

Эксперты поясняют: «Оливковое масло богато различными активными соединениями. Также в нем содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства».

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