Кого спасет оливковое масло, объяснили австралийцы

Сообщается, что данный продукт поможет «сбить» артериальное давление тем, кто страдает от него.
В эксперименте приняли участие полсотни добровольцев: половина из них в течение трех недель употребляла масло первого отжима, а еще одна половина людей получила рафинированное масло.
Кроме этого, в ходе опыта, участники не принимали медикаменты.
Ученые узнали следующее: «У людей из первой группы на 2,5% снизилось центральное артериальное давление и на 2% процента упало периферическое систолическое».
Эксперты поясняют: «Оливковое масло богато различными активными соединениями. Также в нем содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства».
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