Легендарный хирург назвал две главные причины болезней

Украинский учёный, которого знал весь мир, академик, великолепный кардиохирург Николай Амосов, проживший почти 90 лет, своим примером доказал, что старость можно преодолеть.





Большое значение Николай Амосов уделял системе питания и физических нагрузок, без которых, как он утверждал, человек не может быть здоровым. Теорию, которую академик описал в своих книгах, он проверил на себе.





Вот чему учил Амосов:





1. Здоровье — это естественное состояние человека.





Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому тренировкой. Потому что здоровье — это «резервные мощности» органов и всей нашей физиологии.





Эти мощности необходимы, чтобы поддерживать нормальные функциональные показатели при нагрузках (физических и психических), а также чтобы не заболеть, а заболев — не умереть.

Эти мощности нужны, к примеру, чтобы кровяное давление и пульс не повышались больше чем в полтора раза при упражнениях или беге, а неизбежная одышка быстро успокаивалась. Чтобы не бояться сквозняка, а простуды быстро проходили без лекарств, сами собой. И вообще — чтобы хорошо работалось, спалось, елось и пилось.





Так вот: эти мощности не добываются лекарствами! Только тренировкой, упражнениями, нагрузками.





2. Чаще всего люди болеют от лени и жадности.





Что такое болезни, чувствует каждый: это досадное расстройство различных функций, мешающее ощущать счастье и даже жить.





Причины тоже известны: внешние «вредности» (инфекция, экология, общественные потрясения), собственное неразумное поведение, иногда — врождённые дефекты.

Амосов утверждал: природа человека прочна. По крайней мере у большинства людей.





«Только сам человек виноват в своих болезнях. Чаще всего он болеет от лени и жадности, но иногда и от неразумности, незнания и отсутствия здравого смысла».





Да, мелкие болезни неизбежны, но серьёзные чаще всего возникают от неразумности образа жизни: снижение резервов в результате детренированности. Внешние условия, бедность, стрессы — на втором месте.





3. Не полагайтесь на врачей!





Не надейтесь, что врачи сделают вас здоровым. Они могут спасти жизнь, даже вылечить болезнь, но лишь подведут к старту, а дальше — полагайтесь на себя.





Амосов говорил:





«Я никак не приуменьшаю могущество медицины, поскольку служу ей всю жизнь. Но также знаю толк в здоровье — теоретически и практически».





Если вы молоды и тревожных симптомов нет, то не следует при малейшем недомогании бежать в поликлинику. Как говорил Амосов:





«Наши врачи не доверяют природе, нацелены на лекарства и покой. Бойтесь попасть к ним в плен! Найдут болезни и убедят: “Отдыхать и лечиться!”».





В организме есть мощные защитные силы — иммунная система, механизмы компенсации. Они сработают сами, нужно лишь дать им немного времени.





4. Следите за своим весом!





Правила питания очень просты: минимум жиров, 300 грамм овощей и фруктов ежедневно, и чтобы вес равнялся формуле «рост минус 100 кг».





То есть, например, при росте 175 сантиметров нормальный вес составляет около 75 килограммов. Допустимо отклонение на пару килограммов вверх или вниз, но лишь незначительное!





5. Занимайтесь физкультурой!





Физкультура нужна всем, а детям и старикам — особенно. Поскольку теперь на работе почти никто физически не напрягается, то для приличного здоровья в идеале нужно бы заниматься по часу в день каждому.





Но это мало кому под силу, поэтому делайте хотя бы 20–30 минут гимнастики (примерно 1000 движений), лучше с гантелями по 2–5 кг. В качестве добавления к физкультуре желательно выделять участок для ходьбы (по пути на работу и обратно) по одному километру.





«Как слабому человеку найти оптимум поведения в треугольнике между болезнями, врачами и упражнениями? Мой совет: выбирать последнее — упражнения и ограничения. По крайней мере стараться. Поверьте — окупится!»





Надеемся, вы узнали для себя что-нибудь полезное!



