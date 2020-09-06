Продукты, повышающие настроение

Этот фрукт содержит "гормоны удовольствия", и этому есть научное обоснование: бананы богаты особыми аминокислотами - тирозином и триптофаном. Первая генерирует дофамин, незаменимый для поддержания энергии и мотивации, из второй вырабатывается серотонин, ответственный за чувство удовлетворенности, умиротворения.

По поводу этого ароматного напитка мнения расходятся, однако специалисты солидарны в том, что свежезаваренный кофе убирает сонливость и заряжает энергией с утра. Чтобы он принес пользу организму, важно выбирать качественный натуральный кофе и употреблять его в умеренных количествах.

В силу большого содержания витамина D это один из наиболее эффективных продуктов для борьбы с плохим настроением. Установлено: один маленький бутерброд с печенью трески содержит суточную норму этого витамина. Однако при ее употреблении нужно быть осторожными людям с лишним весом: у продукта высокая энергетическая ценность.

Почти во всех сортах много витаминов группы В, необходимых для нормальной работы нервной системы. Орехи благотворно влияют на душевное равновесие, и лучше всего выбирать миндаль, грецкие, кедровые орешки - они считаются наиболее полезными. Чтобы избавиться от минорного настроения, восстановить силы, достаточно каждый день есть горсточку.

Имбирь

Многие используют порошок из корня имбиря для придания блюдам пряного вкуса, однако полезнее его употреблять в естественном виде. Один из вариантов - приготовить имбирный напиток, который нормализует кровообращение, приведет организм в тонус. Рецепт очень прост: корень нужно натереть на терке, залить горячей водой, при желании для вкуса можно добавить мед, лимончик.