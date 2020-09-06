Продукты, повышающие настроение

Этот фрукт содержит "гормоны удовольствия", и этому есть научное обоснование: бананы богаты особыми аминокислотами - тирозином и триптофаном. Первая генерирует дофамин, незаменимый для поддержания энергии и мотивации, из второй вырабатывается серотонин, ответственный за чувство удовлетворенности, умиротворения.Кофе
По поводу этого ароматного напитка мнения расходятся, однако специалисты солидарны в том, что свежезаваренный кофе убирает сонливость и заряжает энергией с утра. Чтобы он принес пользу организму, важно выбирать качественный натуральный кофе и употреблять его в умеренных количествах.Сколько можно съесть шоколада: названа безопасная для здоровья доза Печень трески
В силу большого содержания витамина D это один из наиболее эффективных продуктов для борьбы с плохим настроением. Установлено: один маленький бутерброд с печенью трески содержит суточную норму этого витамина. Однако при ее употреблении нужно быть осторожными людям с лишним весом: у продукта высокая энергетическая ценность.Орехи
Почти во всех сортах много витаминов группы В, необходимых для нормальной работы нервной системы. Орехи благотворно влияют на душевное равновесие, и лучше всего выбирать миндаль, грецкие, кедровые орешки - они считаются наиболее полезными. Чтобы избавиться от минорного настроения, восстановить силы, достаточно каждый день есть горсточку.Какой чай надо пить с осторожностью: советы диетологов
Имбирь
Многие используют порошок из корня имбиря для придания блюдам пряного вкуса, однако полезнее его употреблять в естественном виде. Один из вариантов - приготовить имбирный напиток, который нормализует кровообращение, приведет организм в тонус. Рецепт очень прост: корень нужно натереть на терке, залить горячей водой, при желании для вкуса можно добавить мед, лимончик.