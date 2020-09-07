Какой завтрак нормализует уровень сахара в крови?

Специалисты из Великобритании провели научную работу, попытавшись установить, какие продукты лучше всего употреблять на завтрак людям с диабетом. По их мнению, наиболее подходящими являются яичница и сыр, поскольку они нормализуют уровень сахара в крови, передает newsyou.info.

Сахарный диабет заставляет тщательно следить за рационом. Людям с данным диагнозом известно, именно по утрам наиболее высоки показатели содержания сахара в крови. Если его не контролировать, можно пагубно повлиять на самочувствие. Наиболее опасными являются случаи, когда болезнь начинает сказываться на состоянии нервной системы и состоянии сосудов. Не желая осложнений, многие придерживаются довольно строгой диеты, отказывая себе в плотном утреннем завтраке.

Специалисты из Великобритании считают, что ограничения не всегда необходимы. Соблюдать диету не обязательно, если подобрать правильные ингредиенты для утренней трапезы. В своей работе они отталкивались от результатов исследований своих коллег из Университета Восточной Финляндии. Ученые провели масштабный опыт с участием 2 332 человек, возраст которых колебался от 42 до 60 лет. Часть испытуемых употребляла четыре куриных яйца в день, другие же ели меньшее их количество. В итоге те констатировали, Присутствие этого продукта в рационе в должном количестве способствует нормализации уровня глюкозы. На этот показатель влияют яичные питательные вещества, участвовавшие в метаболизме.

Научные работники, основываясь на этих данных, рекомендует делать плотный завтрак, основой которого станет яичница, но вместо бекона и колбасы нужно использовать болгарский перец и шпинат. Также подходит сыр. Им можно дополнить трапезу, но лучше выбирать несоленые сорта, например, эмменталь или моцареллу.

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