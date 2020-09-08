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Леди
Красота и здоровье
8 сентября 20, 10:03
Диетолог составила список продуктов, которые укрепят сердце
рыба
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Названы продукты для здоровья сердца. Список составила турецкий диетолог.

Популярный турецкий диетолог Фатма Байсал Юсуф рассказала о продуктах, которые укрепят сердце. Как сообщает Фраза.юа, ее цитируют местные СМИ.

Так, в свой список она включила чеснок, который благотворно влияет на сосуды и уменьшает риск сердечнососудистых заболеваний: его следует съедать по дольке в день, предварительно раздавив.

Эксперт поведала: «Рыба и рыбий жир препятствуют образованию тромбов, а содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 обладают высокими антиоксидантными свойствами. Лучше готовить ее на пару, или используя гриль».

Она говорит: «Грецкие орехи и фундук богаты кислотами омега-3 и витамином Е, обладающими высокими антиоксидантными свойствами, а также магнием и клетчаткой. Следует есть шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трех раз в неделю».

Также врач отмечает: «Семена льна также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Нужно съедать по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день, добавляя их в такие продукты, как йогурт или суп».

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