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Леди
Красота и здоровье
9 сентября 20, 11:32
Названа безопасная доза шоколада для здоровья
шоколадная,диета
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Мeдики назвали безопасную дозу любимой всеми сладости для человеческого здоровья.

Американские ученые пришли к выводу о пользе шоколада для сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов, умеренное употребление продукта (не более одного раза в неделю) снижает риск ишемической болезни сердца. К такому выводу исследователи из США пришли после анализа данных о состоянии здоровья более 300 тысяч добровольцев.

Оказалось, что шоколад положительно влияет на организм: повышается уровень "хорошего" холестерина, блокируются воспалительные процессы, улучшается состояние сосудов.

Положительные свойства шоколада объясняются содержанием в продукте таких полезных веществ, как катехин, процианидины и эпикатехин.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение шоколаду с низким содержанием сахара и с высоким содержанием какао. Речь идет о горьком (темном) шоколаде. Также следует следить за объемом потребляемого продукта.

Безопасная дневная доза темного шоколада составляет 50 граммов, а молочного – 20 граммов.
telegraf.com.ua
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