Названа безопасная доза шоколада для здоровья

Американские ученые пришли к выводу о пользе шоколада для сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов, умеренное употребление продукта (не более одного раза в неделю) снижает риск ишемической болезни сердца. К такому выводу исследователи из США пришли после анализа данных о состоянии здоровья более 300 тысяч добровольцев.

Оказалось, что шоколад положительно влияет на организм: повышается уровень "хорошего" холестерина, блокируются воспалительные процессы, улучшается состояние сосудов.

Положительные свойства шоколада объясняются содержанием в продукте таких полезных веществ, как катехин, процианидины и эпикатехин.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение шоколаду с низким содержанием сахара и с высоким содержанием какао. Речь идет о горьком (темном) шоколаде. Также следует следить за объемом потребляемого продукта.

Безопасная дневная доза темного шоколада составляет 50 граммов, а молочного – 20 граммов.