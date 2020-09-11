Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.09
USD
27.92
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
11 сентября 20, 10:41
Что категорически нельзя есть на завтрак?
завтрак
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Австралийский диетолог назвала самый ужасный для здоровья завтрак.

Самыми вредными продуктами для утреннего приема пищи, по мнению эксперта, являются пита и сладкие хрустящие хлопья.

Дело в том, что в пите безумно много углеводов. Они сильно повышают уровень сахара в крови. Очень рекомендуется отказаться и от сладких хрустящих хлопьев. Их не следует употреблять утром ни детям, чтобы они не привыкали к большому количеству сладкого, ни взрослым.

По словам диетолога, в таких хлопьях мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. Эксперт по питания отмечает, что если вы привыкли завтракать сладкими хлопьями, лучше замените их на полезную гранолу. Добавляйте туда фрукты, мед и ягоды.

Продукты, которые нельзя есть на голодный желудок

Отличным и полезным вариантом завтрака может стать яичница с овощами и тосты из цельнозернового хлеба.
telegraf.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Очищение крови народными средствами
noimageУтренние привычки, которые изменят вашу жизнь
Лента новостей