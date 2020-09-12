Почему стевия - лучшая альтернатива сахару

В природе существует натуральный и безопасный подсластитель, который не повышает уровень сахара в крови и не влияет на фигуру, написала известный диетолог Светлана Фус. Это стевия - растение из семейства астровых. Главное ее преимущество в том, что она совсем некалорийна, но при этом экстракты стевии, называемые стевиозидами, в 200 раз слаще сахара.

Ее можно добавлять в готовые блюда или использовать во время приготовления пищи. Допускается применение даже в детских продуктах питания.⁣⁣⠀

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Стевия может стать здоровой альтернативой сахару, но только если употреблять ее в меру. Даже самое полезное вещество в избыточном количестве может причинить вред организму.

Следует помнить: использовать стевию при диабете безопасно, но это никак не лечебное средство.⁣⁣

"Важно также понимать, что подсластители или заменители сахара не избавят вас от тяги к сладкому, а также могут повысить ее. Питайтесь полноценно, только тогда можно избавиться от навязчивой мысли о сладком", - подчеркивает Светлана Фус.

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