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Леди
Красота и здоровье
13 сентября 20, 18:11
Продукты питания для волос
волосы
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Несколько продуктов, которые мы обязательно должны включить в ежедневный рацион как часть повседневного ухода за волосами.

Лосось. Полезные жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в этой рыбе, придают волосам блеск, а также добавляют им упругости. Сделайте эту рыбу частью ежедневного рациона.

Шпинат. Богатый источник витамина А, железа, бета-каротина, фолиевой кислоты и витамина С. Эти питательные вещества делают кожу головы и волосы здоровыми. Шпинат также предотвращает хрупкость волос.

Гуава. Ежедневное употребление экзотического фрукта предотвратит ломкость волос. Это богатый источник витамина С, который защищает волосы от повреждений и ломкости.

Эксперты окрестили витамин А лучшим компонентом для сохранения молодости и тонуса кожи

Птица. Добавьте курицу в свой рацион, чтобы увеличить густоту волос. Постный белок хорош для добавления объема волосам. Он также предотвращает их выпадение.

Корица. Эта специя стимулирует кровообращение, что обеспечивает рост волос, помогая транспортировать кислород и питательные вещества к волосяным фолликулам.
telegraf.com.ua
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