Раздельное питание, таблица совместимости продуктов

Поэтому, по мнению диетологов, сочетания некоторых продуктов просто не допустимы, например: картофель и котлеты, колбаса и хлеб, гречневая каша и грудинка, рыба и рис, курица и картофель фри, бифштекс и макароны и т.д.





А для того чтобы питание было полноценным, необходимо знать принадлежность продуктов к группам: крахмалистые – некрахмалистые, сладкие – кислые и т.д. Кроме этого пища должна быть приготовлена так, чтобы её настоящий вкус не перебивал вкус приправ. Разнообразие блюд и продуктов на столе служит поводом к перееданию. Установлено, человек ест мало, когда у него перед глазами только один вид пищи. Чтобы было легче разобраться в принципах раздельного питания, существует таблица совместимости продуктов.





Рыба, птица и мясо хорошо сочетаются с некрахмалистыми и зелеными овощами. Белки животного происхождения не совместимы с алкоголем, алкоголь способствует осаждению пепсина, который необходим для их переваривания.





Фасоль, соя, бобы, чечевица и горох сочетаются с крахмалистыми и зелеными овощами, сметаной и растительным маслом.





Растительное масло сочетается со всеми видами овощей, картофелем, крупами.





Кондитерские изделия, сахар, джемы, сиропы лучше исключить из своего меню и заменить медом.





Картофель, крупы, хлеб не сочетаются с животными белками, но сочетаются с овощами и зернобобовыми.





Томаты и кислые фрукты. Допускается употребление этих продуктов с зернобобовыми, зелеными овощами.





Сухофрукты и сладкие фрукты, допустимо, в не большом количестве, сочетание с молоком. Но лучше всего есть фрукты отдельно.





Некрахмалистые и зеленые овощи хорошо сочетаются со всеми группами продуктов, за исключением молока и дыни.





Крахмалистые овощи не совместимы с сахаром и дыней, все остальные сочетания допустимы.





Молоко – самостоятельный вид пищи, поэтому не совместим ни с одной из групп.





Кисломолочный продукты и творог хорошо сочетаются с сухофруктами, зелеными, крахмалистыми и некрахмалистыми овощами.





Брынза и сыр сочетаются с овощами и кисломолочными продуктами.









Яйца можно сочетать с некрахмалистыми и зелеными овощами.





Орехи сочетаются с овощами, фруктами, зернобобовыми, творогом и кисломолочными продуктами.





Дыня и арбуз не совместимы с другими группами продуктов.





Между употреблением несовместимых групп продуктов должно пройти не меньше двух часов.













Таким образом, проанализировав таблицу совместимости можно сформулировать семь правил раздельного питания:





1. Нужно есть крахмал и кислоты в разное время. Это значит, что хлеб, бобы, горох, картофель нельзя есть вместе с цитрусовыми и томатами.





2. Углеводы и белки есть в разное время. Картофель, каши, макароны, хлеб нельзя есть вместе с сыром, яйцами, мясом и орехами.





3. За один прием нужно есть только один вид концентрированной пищи. Не нужно включать в один прием пищи мясо и орехи, мясо и яйца, мясо и сыр, яйца и сыр.





4. Есть кислоты и белки в разное время. Избегайте сочетания томатов и цитрусовых с рыбой, мясом, яйцами.





5. Во время еды разделяйте белки и жиры. Не сочетайте растительное и сливочное масло с яйцами, мясом, сыром и другими видами белков.





6. Ешьте сахар и крахмал в разное время. Не добавляйте джемы, желе, конфитюр, сахар, сиропы и мед в хлеб, пирожки, печенье и каши.





7. Не смешиваете ни с чем молоко, дыни и арбузы.





Чтобы легче было перейти на раздельное питание разделите мясные продукты и картофель, а лучше на некоторое время отказаться от картошки совсем. Вы узнаете, сколько разнообразных гарниров существует. Когда привыкните, можете вернуть картофель в свой рацион, но не с мясными блюдами. При приготовлении блюд используйте нерафинированное растительное масло.





Раздельное питание имеет преимущества. При раздельном питании продукты быстро проходят через пищеварительный тракт, что значительно снижает интоксикацию организма. Улучшается самочувствие и сбрасывается вес. Раздельное питание очень полезно при расстройствах желудочно-кишечных заболеваниях.





Но при этом есть и недостатки. Во-первых, очень трудно привыкнуть к раздельному приему пищи, требуется сила воли. Во-вторых, необходим особый режим.





Также нужно помнить о том, что раздельное питание может привести к нехватке железа, кальция и витаминов группы В.



