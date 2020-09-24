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Леди
Красота и здоровье
24 сентября 20, 20:55
Точечный массаж против насморка и головной боли
насморк
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Докучает простудный насморк? Облегчить самочувствие поможет несложный точечный массаж.
Еще в древности восточные врачи обнаружили, что на теле человека существуют отдельные точки, которые связаны с внутренними органами и системами организма.

Любопытно, что при этом точки, «отвечающие» за конкретный орган, необязательно расположены рядом с ним.

Например, чтобы избавиться от насморка, надо массировать как точки у крыльев носа (1), чуть выше крыльев носа (2), так и точку чуть выше переносицы – между бровями (3), точки рядом с козелком уха (4).

А еще за благополучное состояние носа отвечают точки между большим и указательным пальцами на внешней стороне рук (5), на внутренней стороне запястий (6), под коленками (7), у внешних уголков глаз (8), по средней линии головы на макушке (9), на линии слияния шеи и головы (10).


Рисунок АиФ

Каждую точку легко массируют указательным или большим пальцами в течение одной минуты. На симметричные точки надо воздействовать одновременно пальцами обеих рук.

 И не забудьте о простых мерах предосторожности!

Не стоит делать точечный массаж, когда у вас высокая температура. Отложите сеанс.

Не продолжайте точечный массаж, если он вызывает неприятие. Неприятие – противопоказание для любой манипуляции.

Не надо массировать точки у крыльев носа, если кожа там сильно раздражена из-за насморка. На остальные точки продолжайте воздействовать.

Точечный массаж при головной боли

Если простуда сопровождается головной болью, то необходимо по той же схеме массировать точки, указанные на рисунке ниже:

точечный массаж при головной боли 
точечный массаж при головной боли

Китайская медицина предполагает лечение болезни в самом начале. Поэтому, точечный массаж рекомендуется начинать еще до появления признаков заболевания, для профилактики. Например, после переохлаждения или общения с больным человеком.


Источник: aif.ru 
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