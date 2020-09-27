Какой должен быть рацион у пожилых людей?

Что обязательно должно быть в рационе

Томаты. Помидоры, а также томатные сок, паста богаты природным антиоксидантом ликопином: он защищает кожные покровы от повреждений и замедляет появление морщин.

Свекла. Корнеплод заряжает энергией, активизирует работу мозга, поддерживает здоровье сердечной мышцы. Кроме того, в нем есть особые вещества, расширяющие сосуды и понижающие кровяное давление.

Зелень. Ценный источник кальция, который с возрастом усваивается организмом все хуже, а значит потребность в этом микроэлементе существенно возрастает.

Грибы. После 50-ти женщины сталкиваются с наступлением менопаузы, из-за чего повышаются ломкость и хрупкость костей. Справиться с этой проблемой можно, включив в рацион продукты с высоким содержанием кальция и витамина D - ими богаты грибы.

Фасоль. Содержит растительную клетчатку, с дефицитом которой сталкиваются многие пожилые люди. Регулярное употребление фасоли снижает риск возникновения болезней желудка, сахарного диабета, помогает бороться с "плохим" холестерином.

Орехи пекан. Источник растительных стеролов, ненасыщенных жиров, антиоксидантов флавоноидов - все эти вещества незаменимы для здоровья сердца. Чтобы снизить риск сердечных заболеваний, достаточно каждый день съедать всего парочку этих орешков.

Семена подсолнечника. В них много витаминов С, Е, которые подавляют свободные радикалы, замедляют старение, поддерживают молодость и красоту кожи. Главное, не увлекаться и не щелкать их постоянно - можно навредить зубам и деснам.

Яйца. Продукт полезен для здоровья мозга, когнитивных функций. Помимо этого, яйца содержат белок, необходимый для поддержания мышечной массы.

Кисломолочные продукты. Тоже предотвращают потерю мышечной массы в пожилом возрасте. Кефир, сыворотка, натуральный йогурт - продукты, которые обязательно должны быть в рационе после 50 лет.

Виноград. В этих ягодах свыше 1600 витаминов, полезных микроэлементов, благотворно влияющих на головной мозг, сердце, сосуды, зрение.

Чернослив. Очень полезен для крепости костей: всего 5-6 сухих или свежих фруктов ежедневно будут полезны для костной массы.

От каких продуктов лучше отказаться

Из-за регулярного потребления фруктовых соков из пакетов вероятность развития заболеваний сердца возрастает в 1,5 раза. В таких напитках нет клетчатки, нормализующей уровень глюкозы в организме, кроме того, они содержат большое количество сахара. Смузи нужно употреблять только домашние: в готовых обычно много соли, подсластителей и прочих усилителей вкуса.

Один из самых ценных и доступных источников кальция. Однако без жира и витамина D он практически не усваивается, поэтому нужно отдавать предпочтение цельному молоку и производным от него.

В сиропах, которые в них добавляются, много искусственных компонентов, повышающих риск развития сахарного диабета, онкологии. Кроме того, из-за избытка сахара чашечка латте, капучино становятся слишком калорийными.

Пожилым людям нужно отказаться от колбас, ветчины, копченостей и прочих продуктов из переработанного мяса. Во-первых, это канцерогены, провоцирующие развитие злокачественных образований в кишечнике. Во-вторых, в них много транс-жиров, пагубно влияющих на сердце, сосуды, органы ЖКТ.

Многие ошибочно считают, что это отличный вариант для полезного перекуса. Однако на деле организм получает огромную порцию сахара, сиропа, шоколадной глазури - все это чревато скачком глюкозы в крови.