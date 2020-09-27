Как быстро избавиться от герпеса на губах

Герпес – это небольшие язвы, которые могут появляться не только на губах, но и в области носа и других участков лица. Вирус герпеса живет в человеческом организме и при определенных условиях дает о себе знать язвочками на губах.





Причины появления герпеса:





• Злоупотребление вредными продуктами

• Расстройство системы ЖКТ

• Критические дни

• Перегревание либо переохлаждение

• Вредные привычки

• Чрезмерное употребление кофе

• Стресс

• ВИЧ, сахарный диабет, простуда

• Травмы на губах

• Лихорадка





Стадии развития герпеса





I стадия. Человек чувствует боль и жжение на губах. Первая стадия длится от двух часов дня до одного дня. Если на этом этапе использовать специальные мази, герпес можно предотвратить.





II стадия. Начинается воспалительный процесс, появляются припухлости, покраснение и образуются пузырьки с жидкостью.





III стадия. Образовываются язвочки, которые очень болят и покрываются коркой, которая позже отпадает.Эта стадия является заразной.





Прикладывайте лед

На стадии с пузырьками, заверните лед в салфетку и прижимайте к губам, держите столько, сколько сможете, но делайте паузы, чтобы не переохлаждать.





Мелисса

Залейте спиртом 10 г листьев мелиссы и настаивайте несколько дней. Затем прикладывайте к губам несколько раз в день.





Поваренная соль

Соль хорошо затягивает ранки, поэтому ей также можно лечить и герпес, особенно если причина в переохлаждение – прикладывайте щепотку поваренной соли к больному месту. Используйте поваренную соль на начальных стадиях, так как это средство вызывает жжение, но оно очень эффективно.





Чеснок

Измельчите 2 дольки чеснока, 2 ч. л. йогурта и 1 ч. л. растворимого кофе, пшеничную муку и муд тоже по 1 ч. л. Все перемешайте и приложите к губам. Можно использовать на последней стадии, от смеси образуется корочка, которая подсохнет, и сама отвалится, одновременно затянутся и ранки.





Сода

На полстакана кипящей воды добавьте 1 ст. л. соды. Снимите с огня и размешайте. Далее, в этой же воде нагрейте ложку и ватный диск, приложите к больному месту. Корочку от соды, которая образуется на губах смывать не нужно. Через несколько часов процедуру повторите.





Хозяйственное мыло

Эффективно на начальной стадии. Возьмите желто-коричневое мыло, намочите ватный тампон, намыльте и приложите к больному месту. Делайте время от времени на протяжении дня.





На ранних стадиях герпес достаточно легко вылечить и избежать появления язв и осложнений.



