Составлен список не сочетаемых продуктов

Как сообщает Фраза, составлен список продуктов, которые лучше не сочетать между собой. О них поведал российский шеф-повар Владимир Павлов, которого цитируют местные СМИ.

Специалист говорит, что среди таких блюд – мясо с картошкой: «Крахмалистый картофель не очень сочетается с животным белком мяса, поэтому вызывает брожение в желудке. Лучше не сочетать мясо с мучными изделиями».

Он добавил: «Когда вы едите мясо с тестом, это сильно способствует набору веса, после этого ощущается тяжесть, потому что сочетание животного белка и медленных углеводов сложно и медленно усваивается организмом».

Специалист сообщил: «Фрукты лучше есть минимум минут за пятнадцать-двадцать до потребления мяса или через два-три часа после еды. Горячие блюда перевариваются гораздо дольше, чем фрукты, которые начинают бродить в желудке уже через пятнадцать минут. Лучший сочетать мясо и овощи».

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Кулинар поведал: «Сочетание томатов и сыров вызывает повышенное отложение солей. В томатах есть определенная кислота, она вступает в реакцию с кальцием, которым богат сыр, поэтому их лучше разводить».

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Эксперт информирует: «Огурцы и помидоры также не очень хорошее сочетание, потому что разрушаются определенные витамины. Картофель и томаты плохо влияют на состояние желудка, так как крахмал в данном случае лишит полезных свойств томаты, и овощи упадут бесполезным грузом в ваш желудок».

Кроме этого, по его словам, дыню вообще нельзя сочетать с другими продуктами.

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