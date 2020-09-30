Подтяжка лица в домашних условиях. Морщины уйдут быстро

Как бы мы ни старались сберечь молодость, но абсолютно все стареем и морщины у нас впереди. Я принадлежу к той категории женщин, у которых первые мимические морщины стали заметны уже в 25 лет. Не обращать на них внимание невозможно, ведь каждый день в зеркале встречаешь себя.





Современная косметология похожа на магию — ей всё под силу, были бы деньги. Но соперничать с ней могут действенные натуральные средства, которые в правильной комбинации позволяют создать лучшие антивозрастные кремы для лица.

Редакция «Так Просто!» тщательно разобралась в косметических брендах и омолаживающих комплексах. В сегодняшней статье мы поведаем тебе рецепт крема, который вернет блеск и упругость твоей коже, разгладит мелкие морщины, а глубокие сделает менее заметным. А в конце статьи смотри рецепт подтягивающей миндальной маски, которая поможет сохранить молодость и красоту.









Антивозрастной крем для лица

Этот рецепт проверен мною лично, крем подходит для любого типа кожи. Он долго впитывается, поэтому лучше наносить его за 1–2 часа до сна. Уже через неделю ты заметишь результат! Чтобы убедиться в отсутствии аллергии, перед нанесением проверь работу крема на запястье.





Ингредиенты 2 ст. л. сухих цветов ромашки

150 мл воды

0,5 свежего желтка

2 ч. л. миндального масла

0,5 ч. л. жидкого мёда

1 ч. л. косметического вазелина

2 капли масла чайного дерева

2 капли лавандового масла





Приготовление 1. Перед приготовлением крема сделай ромашковый настой. Залей сухие цветы кипятком, накрой крышкой или блюдцем. Дай настояться не менее часа и процеди через мелкое ситечко

. 2. Смешай до однородной консистенции желток и миндальное масло

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3. . В полученную массу добавь мёд и 2 чайные ложки ромашкового настоя. 4. . В отдельной емкости растопи на водяной бане косметический вазелин и смешай с остальными ингредиентами. 5. . Добавь в смесь лавандовое масло и масло чайного дерева. Хорошо перемешай венчиком или вилкой до получения массы однородной консистенции. . .

6. Помести крем в стерильную стеклянную баночку и храни в морозильной камере до 14 дней.

Если ночной антивозрастной крем для лица впитался не полностью, вытри остатки бумажным полотенцем, но не смывай водой.

Чтобы разгладить самые глубокие морщины, дважды в неделю делай омолаживающую лифтинг-маску. Миндаль вернет коже эластичность, масло виноградных косточек придаст упругость, а сок алоэ снимет воспаление.









Маска из миндаля





Тебе понадобится: 3/4 ст. миндальной муки

15 мл масла из виноградных или абрикосовых косточек

40 г пюре из мякоти листьев алоэ

Смешай все компоненты и переложи приготовленную смесь в герметичную емкость, лучше стеклянную. Не переживай, если масса очень густая, она моментально тает на коже при нанесении. Держи маску на лице 20–30 минут, смывай теплой водой.









Чтобы прекрасно выглядеть, не нужно тратить баснословные суммы. Кремы и маски домашнего приготовления это не только экономия, но и огромный выигрыш в качестве. Можно использовать разнообразные натуральные ингредиенты без красителей и консервантов.









Чтобы вернуть лицу молодость и свежесть, выполняй гимнастику для лица. Она является эффективной методикой, избавляющей от нежелательных морщин.



Источник: Новости Ю