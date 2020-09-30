Напитки, которые помогут уснуть

Однако особое внимание на это приходится обращать людям с нерегулярным сном или страдающим бессонницей.





И даже если в очередной раз вам удалось уснуть, лишь провалявшись в кровати час-другой, не отчаивайтесь — в следующий раз вам помогут ускорить засыпание простые напитки со снотворным эффектом. Их можно использовать без опаски как альтернативу аптечным препаратам или же дополнить ими свой лечебный курс.





Мы подготовили список из 10 лучших напитков, которые способны естественным образом вернуть вам здоровый сон. Главное, употреблять эти напитки в рекомендованное время, лучше — не слишком рано или слишком поздно.





1. СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ ВИШНЕВЫЙ СОК





Натуральный сок вишни невероятно богат мелатонином — гормоном, который отвечает за регулирование наших циклов сна и бодрствования. Именно поэтому регулярное употребление вишневого сока каждое утро или за полчаса до сна поможет вам сохранить природный режим сна, свойственный вашему организму. При желании сок можно ароматизировать ванилью, но не рекомендуется подслащивать его сахаром.





2. СВЕЖИЙ ЧАЙ С РОМАШКОЙ И ЛАВАНДОЙ





Аромат лаванды так успокаивает и расслабляет… Используйте это волшебное свойство фиолетовых цветов, чтобы побороть бессонницу естественными методами. Советуем приготовить натуральный чай из ромашки и лаванды — трав, чей седативный эффект был известен врачам столетиями.

Нам понадобится: 1 чайная ложка лаванды, 1 чайная ложка цветков ромашки, 1 стакан горячей воды, молоко и мед по вкусу. Просто заливаем горячей водой травы в мисочке, даем настояться, а затем отфильтровываем их.





3. ЙОГУРТ





Йогурт содержит триптофан — природный усилитель сна. Исследования показывают, что триптофан, содержащийся в йогурте, усваивается нашим организмом быстрее. Чтобы получить максимальный эффект от йогурта, просто съешьте пару ложек за 45 минут до сна. Также отлично сработать может йогурт с дольками бананов или ложкой арахисовой пасты, но такие "утяжеленные" варианты лучше есть за полтора часа до сна.





4. ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ БЕЗ КОФЕИНА





Зеленый чай содержит аминокислоту под названием теанин, которая помогает уменьшить стресс и способствует спокойному сну. Тем не менее высокий уровень кофеина обычного зеленого чая может перевесить эти преимущества, оказав прямо противоположный эффект. Поэтому при покупке зеленого чая обратите внимание, чтобы в нем отсутствовал кофеин. Если у вас не получится найти такой, можно остановить свой выбор на простом мятном чае.





5. ТЕПЛОЕ МОЛОКО





Наверняка вам известен этот простой совет: выпей стакан теплого молока — и бессонницу как рукой снимет. Оказывается, этот вековой рецепт лечения расстройств сна действительно работает. Способствует этому наличие в молоке аминокислоты триптофана, которая оказывает успокаивающее воздействие на мозг и помогает приблизить засыпание. Особенно эффективно работает теплое молоко в сочетании с медом и щепоткой мускатного ореха.





6. РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ





Одним из самых популярных природных средств для нормализации сна является ромашковый чай. Его до нас использовали целыми поколениями, чтобы помочь людям решить проблемы бессонницы. Считается, что седативный эффект ромашкового чая связан с присутствием в напитке флавоноида апигенина. Кстати, ромашковый чай советуют пить не ранее, чем за 2 часа до сна, для того чтобы не просыпаться для ночных походов в туалет.





7. БАНАНОВЫЙ СМУЗИ





Взбейте в блендере один средний банан со столовой ложкой миндальной пасты и 0,5 стакана неподслащенного молока для приготовления вкусного коктейля со снотворным эффектом. Бананы и миндаль выступают здесь в роли источников калия и магния, а эти минералы, как известно, помогают снять напряжение с мышц. Очень важно не добавлять в этот коктейль подсластителей, так как это не будет способствовать сну.





8. ЧАЙ С МЕЛИССОЙ





Мелисса, близкая родственница мяты, имеет сладковатый вкус с привкусом лимона. Интересный факт: мелиссу используют для снятия тревожности и качестве снотворного еще со времен Средневековья. Для того чтобы приготовить полезный для нормализации сна чай с мелиссой, просто заварите несколько веточек крутым кипятком, дайте настояться 10–15 минут и пейте вприкуску с медом.





9. МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО





Считается, что миндаль способствует улучшению сна. Работает это так: сочетание белка и магния в орешках помогает снизить уровень сахара в крови и ускорить засыпание. Поэтому прежде чем лечь в постель, за полчаса до сна перекусите горсткой миндаля с теплым молоком или же приготовьте миндальное молоко, богатое триптофаном. Для этого предварительно замоченные орешки измельчите в блендере и процедите через марлю.





10. НАТУРАЛЬНАЯ КОКОСОВАЯ ВОДА





И хотя кокосовая вода в основном рекламируется как напиток для повышения энергичности, она отлично справится с задачей по нормализации сна. Кокосовая вода является хорошим источником калия и магния, помогающих нашим мышцам расслабиться. Она также содержит некоторое количество витаминов группы В, способных снизить общий уровень стресса.