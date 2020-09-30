20 продуктов, которые очистят артерии

Есть много факторов, которые могут увеличить риск сердечного приступа, например - отсутствие движения, стресс и неправильное питание. Тем не менее, некоторые простые изменения в вашем рационе могут помочь вам защитить себя и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.





Итак, мы представляем вам напитки и продукты, которые могут помочь вам сохранить ваши артерии:





1. Лосось





Лосось считается самой полезной пищей для здоровья сердца. Он содержит много здоровых жирных кислот, которые обладают способностью снижать уровень холестерина, уровень триглицеридов и предотвратить воспаление.





Тунец, скумбрию, сельдь, также необходимо включить в свой рацион.





2. Апельсиновый сок





Свежевыжатый апельсиновый сок имеет много антиоксидантов, которые могут поддерживать здоровье кровеносных сосудов. Кроме того, он может помочь вам снизить высокое артериальное давление.





Выпивая ежедневно 2 стакана свежего апельсинового сока, вы получите рекомендуемую суточную дозу витамина С, обеспечивая тем самым свой организм витаминами и минералами, которые окажут положительное влияние на ваше здоровье.





3. Кофе





Многие исследования показали, что употребление 2-4 чашек кофе в день снижает риск сердечного приступа на 20%. Тем не менее, вы должны знать, что чрезмерное потребление кофе может быть вредным для вашего желудка.





4. Орехи





Орехи содержат много полезных жиров в том числе омега-3 жирные кислоты и ненасыщенные жиры. Они очень эффективны для вашего уровня холестерина в крови. Всего одна горсть миндаля или грецких орехов в день, и вы увидите большие преимущества.





5. Хурма





Хурма имеет большое содержание клетчатки и здоровых стерин, которые могут снизить уровень холестерина в крови. Сладкий вкус плодов хурмы является причиной, что их называют «божественными плодамы».





6. Куркума





Куркума, содержит активние соединения которые могут предоставить множество преимуществ организму. Это поможет вам уменьшить воспаление тканей и предотвратить гиперактивное накопление жира. Вы можете использовать куркуму как дополнение к различным блюдам, или употреблять ее как чай.





7. Зеленый чай





Он обладает мощными успокаивающими и тонизирующими свойствами. Это потому, что зеленый чай содержит катехин, мощный антиоксидант, который может поддерживать обмен веществ и уменьшает всасывание холестерина. Для того, чтобы получить максимальные результаты, пейте 1-2 чашек зеленого чая в день.





8. Сыр





Умеренное употребление сыра может помочь вам снизить высокий уровень холестерина и артериального давления.





9. Арбуз





Этот освежающий фрукт будет способствовать производство окиси азота и поддерживать здоровые кровеносные сосуды. Включите этот удивительный фрукт в свой рацион, и вы увидите его преимущества.





10. Цельнозерновые продукты





Цельнозерновые продукты содержат много клетчатки, которая может снизить уровень холестерина и предотвратить накопление его в артериях. Пищевые продукты, которые являются богатым источником цельного зерна - овес, цельнозерновой хлеб и коричневый рис.





11. Клюква





Клюква являются богатым источником калия. Регулярное потребление клюквенного сока может помочь вам уменьшить плохой холестерин и повысить хороший холестерин. Пейте 2 стакана в день, это снизит риск сердечного приступа на 40%.





12. Съедобные водоросли





Съедобные водоросли имеют богатое содержание минералов, витаминов, белков, каротиноидов и антиоксидантов. Регулярное потребление может помочь вам регулировать артериальное давление и снизить уровень холестерина на 5%.





13. Корица





Корица в основном используется в качестве добавки к выпечке и к чаю. Она может предотвратить накопление в артериях, таким образом, корица поможет бороться с высоким уровнем холестерина. 1 чайная ложка корицы в день обеспечит много преимуществ для вашего здоровья.





14. Гранат





Этот экзотический фрукт содержит много фитохимических веществ, которые могут естественным образом стимулировать производство окиси азота, тем самым улучшая кровообращение.





15. Шпинат





Шпинат является богатым источником фолиевой кислоты и калия, которые обладают способностью снижать высокое артериальное давление, поддерживать мышечные ткани, и уменьшить риск сердечных приступов.





16. Брокколи





Брокколи содержит витамин К. Также обладает способностью снижать артериальное давление и высокий уровень холестерина. Капуста брокколи одинаково полезна как в вареном так и сыром виде.





17. Оливковое масло





Если вы будете употреблять высококачественное оливковое масло холодного отжима вы получите здоровые жиры и снизите уровень холестерина. Оливковое масло обладает способностью снижать риск сердечного приступа на 41%.





18. Спаржа





Спаржа может предотвратить закупорку вен, воспаления и снизить высокий уровень холестерина в крови.





19. Черника





Черника - отличный источник калия. Если вы пьете черничный сок, вы можете поднять хороший уровень холестерина и снизить плохой. Употребление 2 стакана в день уменьшит риск сердечного приступа на 40%.





20. Авокадо





Авокадо содержит жиры, которые могут способствовать балансу между плохим и хорошим уровнем холестерина.



