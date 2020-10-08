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Леди
Красота и здоровье
8 октября 20, 10:45
ТОП-3 продукта для ускорения метаболизма
похудение
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Процесс похудения может быть долгим, поэтому многие пытаются ускорить его

Процесс похудения может быть долгим. Поэтому многие пытаются ускорить его, и сделать это можно с помощью продуктов, которые уже, скорее всего, есть дома, передает newsyou.info.

Шпинат

Шпинат богат витамином А, железом и фолиевой кислотой. Кроме этого, он может снизить аппетит, помогая сократить потребление калорий и побудив тело сжигать жир. Этот эффект достигается благодаря натуральным соединениям, называемым тилакоидами.

Овсянка

Помимо 4 граммов клетчатки, повышающих чувство наполненности, в овсянке присутствует такое же количество белка, сколько содержится в яйце. Ученые обнаружили, что употребление овсянки на завтрак приводит к большему чувству сытости, снижению голода и меньшему потреблению калорий при следующих приемах пищи.

Миндаль

Это практически натуральная таблетка для похудения. Исследование взрослых с избыточным весом и ожирением показало, что в сочетании с диетой с ограничением калорий употребление чуть более четверти стакана орехов может снизить вес более эффективно всего через две недели!
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