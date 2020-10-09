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Леди
Красота и здоровье
8 октября 20, 21:32
Мощное средство для снижения давления и повышения иммунитета
чай
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Забудете о гипертонии навсегда! Простое, но мощное средство, которое понизит давление и повысит иммунитет!
Гипертонию распознать непросто. Симптомы легко спутать с усталостью или недосыпом – головные боли, быстрая утомляемость, слабость. Большинство продолжают работать, проводить время с семьей и справляться с ежедневной рутиной, не придавая значения легкому недомоганию. Пока не произойдет резкий скачок давления.

Не заметить его невозможно. Головокружение, шаткость походки, боли в левой половине грудной клетки, рвота, мушки перед глазами. Такое состояние называют гипертоническим кризом. Оно опасно осложнениями: поражением сердца, почек, головного мозга, инсультом и инфарктом.

Гипертонию обязательно нужно лечить, даже если кризисы случаются крайне редко и в целом вы чувствуете себя хорошо. Если игнорировать болезнь в течение долгого времени, она неизбежно приведет к сердечной недостаточности.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию список  натуральных средств с гипотензивным и мочегонным эффектом. В результате применения, они будут поддерживать кровяное давление на здоровом уровне.

Для приготовления настоя мы будем использовать гранат, хвою сосны и луковую шелуху. Он обладает великолепными свойствами:

Луковая  шелуха

Обладает мощными антибактериальными и противовирусными свойствами. Кроме того, является отличными стимулятором кровообращения, а также помогает укреплять иммунную систему и контролировать артериальное давление.

Гранат

Один из самых полезных фруктов. Особенно рекомендуемый людям с повышенным уровнем холестерина и / или гипертонией, благодаря его большой антиоксидантной силе. А также он помогает нам поддерживать чистоту артерий и стимулирует циркуляцию крови.

Сосновая хвоя

Богата антиоксидантами и настоятельно рекомендуются для лечения респираторных заболеваний из-за мощной антибиотической, противовоспалительной и противоотечной силы. А также стимулирует функцию почек и сердечно-сосудистой системы.

Рецепт:

1: добавьте 1 литр воды в емкость и доведите до кипения.

2: тщательно вымойте горсть сосновых иголок и луковой шелухи. Используйте шелуху, которая ближе всего к луковице. Как только вода закипит, добавьте эти ингредиенты и дайте им кипеть на медленном огне в течение 5 минут.

3: дайте настояться в течение 15 минут, процедите настой и добавьте гранатовый сок (100-200 мл).

Рекомендуется употреблять утром натощак за 30 минут до завтрака.

Делайте это в течение недели 1 раз в месяц. В результате значительно улучшится ваше кровяное давление.

Источник: svtrecept.ru/
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