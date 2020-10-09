Мощное средство для снижения давления и повышения иммунитета

Гипертонию распознать непросто. Симптомы легко спутать с усталостью или недосыпом – головные боли, быстрая утомляемость, слабость. Большинство продолжают работать, проводить время с семьей и справляться с ежедневной рутиной, не придавая значения легкому недомоганию. Пока не произойдет резкий скачок давления.





Не заметить его невозможно. Головокружение, шаткость походки, боли в левой половине грудной клетки, рвота, мушки перед глазами. Такое состояние называют гипертоническим кризом. Оно опасно осложнениями: поражением сердца, почек, головного мозга, инсультом и инфарктом.





Гипертонию обязательно нужно лечить, даже если кризисы случаются крайне редко и в целом вы чувствуете себя хорошо. Если игнорировать болезнь в течение долгого времени, она неизбежно приведет к сердечной недостаточности.





Сегодня мы предлагаем вашему вниманию список натуральных средств с гипотензивным и мочегонным эффектом. В результате применения, они будут поддерживать кровяное давление на здоровом уровне.





Для приготовления настоя мы будем использовать гранат, хвою сосны и луковую шелуху. Он обладает великолепными свойствами:





Луковая шелуха





Обладает мощными антибактериальными и противовирусными свойствами. Кроме того, является отличными стимулятором кровообращения, а также помогает укреплять иммунную систему и контролировать артериальное давление.





Гранат





Один из самых полезных фруктов. Особенно рекомендуемый людям с повышенным уровнем холестерина и / или гипертонией, благодаря его большой антиоксидантной силе. А также он помогает нам поддерживать чистоту артерий и стимулирует циркуляцию крови.





Сосновая хвоя





Богата антиоксидантами и настоятельно рекомендуются для лечения респираторных заболеваний из-за мощной антибиотической, противовоспалительной и противоотечной силы. А также стимулирует функцию почек и сердечно-сосудистой системы.





Рецепт:





1: добавьте 1 литр воды в емкость и доведите до кипения.





2: тщательно вымойте горсть сосновых иголок и луковой шелухи. Используйте шелуху, которая ближе всего к луковице. Как только вода закипит, добавьте эти ингредиенты и дайте им кипеть на медленном огне в течение 5 минут.





3: дайте настояться в течение 15 минут, процедите настой и добавьте гранатовый сок (100-200 мл).





Рекомендуется употреблять утром натощак за 30 минут до завтрака.





Делайте это в течение недели 1 раз в месяц. В результате значительно улучшится ваше кровяное давление.



