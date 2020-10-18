9 советов, как выглядеть идеально

Американские ученые с ней не согласны – красивые женщины получают от жизни больше, чем обладательницы неприметной внешности. Будьте совершенными! 9 способов стать красавицей прямо сейчас!





Если природа не наделила вас ангельским личиком и идеальными формами, придется немного потрудиться. Исправить горькую несправедливость судьбы можно не только при помощи пластики. Обрести внешнюю неотразимость помогут здоровый жизненный подход и невинные женские хитрости.





СТРОЙТЕ ГЛАЗКИ





Искорки из-под опущенных ресниц делают вас желанной и привлекательной в глазах противоположного пола. Особенно если ваш взгляд обладает волнующим сексуальным магнетизмом. Добавьте баллов своей красоте – сделайте впечатляющий макияж! Нанесите на веки тени светлых тонов от уголка глаза до изгиба бровей, верхние ресницы накрасьте черной тушью, а нижние подчеркните рассыпчатыми тенями. Коснитесь косметическим блеском ваших губ поверх основного тона помады и расчешите специальной щеточкой брови. Все, вы на высоте!





СДЕЛАЙТЕ ТАЛИЮ





Тонкая талия является непременным атрибутом женской привлекательности. Именно она создает роскошный и соблазнительный Х-образный силуэт, которым восхищаются многие мужчины. Знаете ли вы, что оптимальное соотношение талии и бедер женщины равно 0,7? Приблизить свои формы к идеалу можно посредством занятий спортом. Попросите фитнес-инструктора составить вам комплекс упражнений для передних и боковых мышц живота, а также нижних мышц спины. Обязательно крутите обруч не менее получаса в день и работайте над постановкой королевской осанки. При должном усердии результаты вас порадуют.





ДВИГАЙТЕСЬ КРАСИВО





«Подиумная» походка актуальна не только на модном пьедестале и красной ковровой дорожке. Умение двигаться красиво цепляет взгляд и завораживает. Большинству представителей сильного пола нравится, когда у женщины при ходьбе бедра немного покачиваются из стороны в сторону, ноги ставятся на воображаемую линию перед собой, а верхняя часть туловища остается неподвижной. При этом все движения женщины должны быть максимально свободными и естественными.





СДЕЛАЙТЕ УЛЫБКУ ГОЛЛИВУДСКОЙ





Белые и ровные зубки, словно жемчужины – мечта многих женщин. Достичь ее не всегда просто, иногда без помощи врача-ортодонта не обойтись. Если же природа наградила вас ровными красивыми зубами, поддерживать их естественную белизну – ваша прямая обязанность. Тем более что современная стоматология создала для этого все условия. Посещайте стоматолога минимум один раз в год, решитесь на профессиональную чистку зубов, практикуйте процедуры отбеливания (проводятся раз в три года) и чистите зубы специальными щетками с насадкой для чистки межзубного пространства.





БЛЕСК И ШЕЛКОВИСТОСТЬ ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС





Здоровые блестящие волосы — естественное украшение женщины и одно из ее главных оружий в борьбе за внимание мужчины. Чтобы ваши локоны всегда выглядели потрясающе, балуйте себя как минимум один раз в год комплексом витаминов и минералов, осуществляйте уход за волосами профессиональными средствами. Несколько дней в месяц откажитесь от выпрямления и завивания волос, скажите стойкое «нет» пенкам, муссам и лакам, в противовес которым применяйте масло для волос и восстанавливающие маски.





БУДЬТЕ СТИЛЬНЫМИ





Стильная модная одежда с претензией на женственность и сексуальность — несомненный козырь в руках прекрасной половины человечества. Одежда унисекс, джинсы, леггинсы и брюки, как и свитера-балахоны, свободные туники и вещи оверсайз очков вашей неотразимости не добавят. Вдохновитесь модными примерами знаменитостей, предпочитающих английский стиль в одежде и утонченные аксессуары. Иконой стиля, которая достойна подражания, можно назвать очаровательную Кейт Миддлтон. Не зря же она стала принцессой.





ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДУХАМИ





Парфюм называют официально разрешенным инструментом любовной прелюдии. Выбирайте духи исходя из тех задач, которые преследуете. Покорить мужчину, вызвать симпатию друга или поспособствовать приятному невинному флирту – пленительные ароматы могут все, ведь парфюмерия воздействует на наше подсознание.





ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ПИРСИНГА





Увлечение пирсингом — вовсе не безобидное занятие, как считалось раньше. С возрастом кожа претерпевает изменения, которые смазывают общую картину и портят все впечатление. Проколы в разных частях тела со всевозможными колечками и гвоздиками оттенка металла вызывают у мужчины только одно желание — поскорее избавить тело женщины от ненужного «шика».





ЗАВЕДИТЕ ДЕНЬ КРАСОТЫ





Пусть этот день станет мигом расцвета вашей истинной привлекательности. Устройте себе отдых от рутинных дел и суеты, насладитесь купанием в теплой пенной ванне, побалуйте лицо, тело, волосы и ногти полезными бьюти-средствами. И пусть весь мир подождет!