Влияние витаминов на наш организм

По этой причине концепция очень условна, и вещества, которые являются витаминами для нас, не являются витаминами для других млекопитающих, как, например, в случае с популярным витамином C.



У витаминов есть несколько схожих характеристик:

2. Они необходимы для нормального протекания физиологических процессов.

3. Когда их недостаточно или они отсутствуют в рационе, возникают специфические дефициты, которые рано или поздно приводят к проблемам со здоровьем.

Здравый смысл подсказывает, что каждый самолюбивый человек должен позаботиться о том, чтобы его всегда окружали надежные источники витаминов - фрукты, овощи и, возможно, пищевые добавки.

Прежде всего, фрукты и овощи - не единственный источник жизненно важных витаминов для нашего организма. Продукты животного происхождения содержат ряд веществ, которые невозможно найти или которых мало в растениях. К ним относятся витамины B12, A, D и некоторые минералы, такие как кальций и железо. Даже витамин С, который считается уникальным для фруктов и овощей, присутствует в сыром мясе и органах животных, и именно поэтому традиционные эскимосские общества не страдают цингой.

Содержание витаминов в абсолютно всех продуктах сильно различается в зависимости от ряда факторов. Один из них - то, как они выросли.

Азотные удобрения, которые используются в современном сельском хозяйстве, гарантируют очень хорошие урожаи, отчасти потому, что они помогают извлекать питательные вещества из почвы. Однако со временем промышленно удобренные почвы истощаются, и это крайне отрицательно сказывается на содержании выращиваемых на них растений.

Дополнительными факторами являются наличие прямого солнечного света, обработка химическими веществами и степень зрелости растений. Фрукты и овощи, предназначенные для массового распространения, часто генетически модифицированы для более медленного созревания, собираются зелеными и подвергаются воздействию газа для созревания. Это гарантирует им хороший товарный вид, а также длительный срок хранения на полке супермаркета. А для нас это означает, что мы скоро забудем, каким был настоящий вкус фруктов и овощей.

Исследования показывают очень серьезные расхождения между продуктами, выращенными традиционным «сельским» способом, и продуктами массового производства. То есть велика вероятность, что вы купите апельсин, в котором витамин С отсутствует вовсе. И это касается не только растений.

Риск дефицита некоторых витаминов распространяется и на животных. Рацион домашнего скота чрезвычайно важен для питательной ценности его мяса и таких продуктов, как яйца и молоко. Животные, у которых нет доступа к своей любимой пище, не только испытывают острую нехватку питательных веществ, но и часто теряют иммунитет к определенным бактериям. Не в лучшую сторону меняется и баланс между их жирами.

Дикий лосось известен как один из лучших источников витамина D. С другой стороны, выращенный лосось содержит примерно на 75% меньше этого витамина. Характерный оранжевый цвет его мяса достигается с помощью искусственных красителей астаксантина и кантаксантина.

Нужно упомянуть о существовании недоразумения, также известного как «рекомендуемая суточная доза». К сожалению, никто не может точно знать, сколько витаминов нужно вашему организму, не зная вашего пола, возраста, диеты, состояния здоровья, веса, физической активности и множества других переменных, многие из которых весьма индивидуальны.

Возьмем, например, чрезмерное потребление сахара, белой муки, трансжиров, табака и алкоголя, а также прием определенных лекарств, которые могут серьезно увеличить потребность в питательных веществах. Стресс (физический и умственный) также играет важную роль, поскольку заставляет организм намного быстрее истощать запасы витаминов и минералов. Использование солнцезащитных кремов может блокировать способность вашего организма вырабатывать витамин D до 99%.

Как правило, транспорт и всасывание жирорастворимых витаминов (A, D, E и K) в организме осуществляется с помощью жиров. В этом смысле люди, соблюдающие диету с низким содержанием жиров, подвергаются более высокому риску дефицита. Лишение продуктов животного происхождения может привести к дефициту B12 и железа.

Как правило, более серьезный дефицит питательных веществ наблюдается у пожилых людей, спортсменов, людей с низким доходом или потребителей, ориентированных на цены.

Другой важный фактор - это приготовление пищи, которая может серьезно повлиять на витаминное содержание пищи. В то время как жирорастворимые витамины не подвержены влиянию тепла, другие (например, витамин C и B1) чрезвычайно чувствительны и легко разрушаются, особенно при более длительной обработке. Приготовление пищи - один из методов извлечения из пищи наибольшего количества витаминов. Это может быть полезно при приготовлении различных супов и бульонов, но, если вы хотите сохранить вещества в самих продуктах, лучше всего готовить на пару или без воды.

С другой стороны, низкие температуры и заморозки очень мало влияют на витамины, а сушка на солнце может даже положительно сказаться на питательных свойствах некоторых продуктов. Есть и другие способы обработки и консервирования, которые могут повысить полезность пищи. К таким методам можно отнести ферментацию, замачивание, проращивание.



В большинстве случаев это синтетические формы, молекулярная структура которых идентична структуре натуральных витаминов. Дело в том, что витамины в пище «сосуществуют» с рядом соединений, которые поддерживают их действие (минералы, ферменты, коферменты, другие витамины), они известны как кофакторы. Эти вещества часто отсутствуют в фармацевтических препаратах, и это влияет на то, как наш организм взаимодействует с ними.

Есть некоторые синтетические витамины, форма которых отличается от формы их натуральных эквивалентов, и это мешает нам эффективно их усваивать. Их можно производить из самого интересного сырья, включая деготь, масло и ацетилен. Авторитетные производители обычно пишут сырье на упаковке своей продукции. Отсутствие такой информации в 99,9% случаев - верный признак синтетичности. Еще один хороший ориентир - если концентрация вещества во много раз превышает рекомендуемую дозу.

В конце концов, лучшим источником витаминов остаются минимально обработанные, выращенные в естественных условиях фрукты, овощи и продукты животного происхождения. Желательно избегать чрезмерной термической обработки с точки зрения температуры и продолжительности. Подбирайте количество под свои индивидуальные особенности и при необходимости прибегайте к «подкреплениям» в виде добавок несинтетического характера.

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