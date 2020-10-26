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Леди
Красота и здоровье
26 октября 20, 16:26
Назван витамин, который буквально «сжигает» жир
витамины
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Какие продукты «сжигают» жир? Составлен список.

Ученые из Венского медицинского университета заявили, что витамин А буквально «сжигает» жир. Они опубликовали свое исследование.

Эксперты поведали: «В холодное время наш организм начинает увеличивать запасы витамина А, из-за чего запускается синтезирование бурого жира, повышающего метаболическую активность и потребление энергии».

Отмечается также: «Больше всего в человеческом теле находится белого жира. Он откладывается на самых проблемных местах: на боках, в области бедер и живота».

Исследователи сообщают: «Витамин А играет важную роль в функции жировой ткани и влияет на глобальный энергетический обмен».

Стоит добавить, что витамином А богаты морковь, тыква, брокколи, персики и дыня

Также он содержится в паприке, шалфее, боярышнике, карри, душице и базилике. Кроме этого они присутствует в рыбьем жире и печени трески.

В тему: Ученые об использовании антивитаминов вместо антибиотиков

Fraza.ua
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