Назван витамин, который буквально «сжигает» жир

Ученые из Венского медицинского университета заявили, что витамин А буквально «сжигает» жир. Они опубликовали свое исследование.

Эксперты поведали: «В холодное время наш организм начинает увеличивать запасы витамина А, из-за чего запускается синтезирование бурого жира, повышающего метаболическую активность и потребление энергии».

Отмечается также: «Больше всего в человеческом теле находится белого жира. Он откладывается на самых проблемных местах: на боках, в области бедер и живота».

Исследователи сообщают: «Витамин А играет важную роль в функции жировой ткани и влияет на глобальный энергетический обмен».

Стоит добавить, что витамином А богаты морковь, тыква, брокколи, персики и дыня.

Также он содержится в паприке, шалфее, боярышнике, карри, душице и базилике. Кроме этого они присутствует в рыбьем жире и печени трески.

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