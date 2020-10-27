Зачем ходить каждый: день три причины

Еще совсем недавно мы считали, что малая подвижность – это проблема пенсионеров, но коронавирус внес в нашу жизнь коррективы. Дистанционная работа привела к тому, что многие сутками не встают из-за рабочего стола и от силы в день проходят 500 шагов при необходимой норме в 10 тысяч.

Между тем медики непоколебимы: ходить нужно каждый день минимум по трем причинам.

1.Улучшается психическое здоровье

Регулярная ходьба полезна не только с физической, но и с психической точки зрения. Она помогает снизить ежедневный стресс за счет естественной выработки эндорфинов.

2. Снижается риск заболеваний

Медики уверяют: регулярная ходьба не только помогает в поддержании здорового веса, но и предотвращает гипертонию, диабет 2 типа и сердечные заболевания.

3. Укрепляются кости и мышцы

Ходьба помогает сохранить силу в мышцах и костях, что особенно важно с возрастом, когда мобильность снижается. Кроме того, ходьба подходит для большинства людей – даже для тех, кому врачи рекомендуют ограничить другие виды физической активности.