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Леди
Красота и здоровье
27 октября 20, 11:11
Зачем ходить каждый: день три причины
ходьба
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Медики рассказали, что происходит со здоровьем, если ходить каждый день.

Еще совсем недавно мы считали, что малая подвижность – это проблема пенсионеров, но коронавирус внес в нашу жизнь коррективы. Дистанционная работа привела к тому, что многие сутками не встают из-за рабочего стола и от силы в день проходят 500 шагов при необходимой норме в 10 тысяч.

Между тем медики непоколебимы: ходить нужно каждый день минимум по трем причинам.

1.Улучшается психическое здоровье

Регулярная ходьба полезна не только с физической, но и с психической точки зрения. Она помогает снизить ежедневный стресс за счет естественной выработки эндорфинов.

2. Снижается риск заболеваний

Медики уверяют: регулярная ходьба не только помогает в поддержании здорового веса, но и предотвращает гипертонию, диабет 2 типа и сердечные заболевания.

3. Укрепляются кости и мышцы

Ходьба помогает сохранить силу в мышцах и костях, что особенно важно с возрастом, когда мобильность снижается. Кроме того, ходьба подходит для большинства людей – даже для тех, кому врачи рекомендуют ограничить другие виды физической активности.
kp.ua
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