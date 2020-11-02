Вечерний голод: чем перекусить людям на диете

Диетолог отмечает, что не нужно полностью отказываться от употребления пищи ровно после 18.00, ведь это чревато незапланированными ночными набегами к холодильнику или бессонницей на пустой желудок.





Пугачева советует в качестве перекуса выбрать небольшую горсть орехов (около 30 г), тыквенных семечек, стакан нежирного кефира или йогурта, или 2-3 штуки киви.





"Можно выбрать вареное яйцо или омлет с листьями салата, сладким перцем или томатом, цельнозерновые хлебцы с хумусом, фетой или ломтиком отварного куриного мяса (два-три небольших), чашку вишни или клубники, даже с небольшим кусочком сыра (около 25 г), смузи из нежирного молока с ягодами или ананасом. Даже горячая каша из цельных злаков с 10-12 ягодами изюма и корицей не нанесут вреда. А чашка теплого травяного чая отлично дополнит позднюю трапезу", - продолжила врач.





Завершить трапезу можно небольшой чашкой теплого травяного чая.





Кроме этого, диетолог подчеркнула, что такой перекус лучше осуществить за час-полтора до отхода ко сну. При этом Пугачева предостерегла от употребления соленой, жирной, острой пищи, а также алкоголя.



