Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Фейсбук.





Наибольшее число случаев отравления зафиксировано в Винницкой области - 33 человека. За нею следуют Хмельницкая и Днепропетровская области, там обнаружено 22 и 15 случаев соответственно.





Эксперты ЦОЗ дали рекомендации, что делать чтобы не отравиться грибами:





- лучше всего отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно и допущенных к продаже при наличии разрешительной документации.





- не стоит покупать грибы на стихийных рынках и несанкционированных торговых точках.





- внимательно осмотрите грибы, особенное внимание стоит обратить на цвет шляпки и ножки.





- собирайте лишь знакомые вам грибы. Если у вас возникло хотя бы малейшее сомнение в грибе, лучше его сразу выбросить, не стоит класть его к остальным.





- не собирайте слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.





- не стоит собирать грибы возле трасс, промышленных предприятий и загрязненных территорий, ведь грибы склонны впитывать в себя множество ядовитых и вредных веществ, включая тяжелые металлы.





- не собирайте грибы в сухую погоду. Гриб в это время пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов.





- не пробуйте сырые грибы.





- придя домой, еще раз тщательно осмотрите грибы и выбросьте сомнительные.





- готовьте грибы в первые сутки после сбора.





- варить грибы надо не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде и не менее 30 минут.





- сохраняйте блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.





"Помните, употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет", - пишут в ЦОЗ.





Также Центр предостерегает от самолечения - это может быть опасно для жизни.



