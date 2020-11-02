Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Фейсбук.
Наибольшее число случаев отравления зафиксировано в Винницкой области - 33 человека. За нею следуют Хмельницкая и Днепропетровская области, там обнаружено 22 и 15 случаев соответственно.
Эксперты ЦОЗ дали рекомендации, что делать чтобы не отравиться грибами:
- лучше всего отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно и допущенных к продаже при наличии разрешительной документации.
- не стоит покупать грибы на стихийных рынках и несанкционированных торговых точках.
- внимательно осмотрите грибы, особенное внимание стоит обратить на цвет шляпки и ножки.
- собирайте лишь знакомые вам грибы. Если у вас возникло хотя бы малейшее сомнение в грибе, лучше его сразу выбросить, не стоит класть его к остальным.
- не собирайте слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.
- не стоит собирать грибы возле трасс, промышленных предприятий и загрязненных территорий, ведь грибы склонны впитывать в себя множество ядовитых и вредных веществ, включая тяжелые металлы.
- не собирайте грибы в сухую погоду. Гриб в это время пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов.
- не пробуйте сырые грибы.
- придя домой, еще раз тщательно осмотрите грибы и выбросьте сомнительные.
- готовьте грибы в первые сутки после сбора.
- варить грибы надо не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде и не менее 30 минут.
- сохраняйте блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
"Помните, употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет", - пишут в ЦОЗ.
Также Центр предостерегает от самолечения - это может быть опасно для жизни.