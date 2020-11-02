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Леди
Красота и здоровье
2 ноября 20, 12:39
Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления
грибы
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С начала года в Украине зарегистрировано 161 случай отравления дикорастущими грибами из них пять человек скончались.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Фейсбук. 

Наибольшее число случаев отравления зафиксировано в Винницкой области - 33 человека. За нею следуют Хмельницкая и Днепропетровская области, там обнаружено 22 и 15 случаев соответственно. 

Эксперты ЦОЗ дали рекомендации, что делать чтобы не отравиться грибами: 

- лучше всего отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно и допущенных к продаже при наличии разрешительной документации. 

- не стоит покупать грибы на стихийных рынках и несанкционированных торговых точках. 

- внимательно осмотрите грибы, особенное внимание стоит обратить на цвет шляпки и ножки. 

- собирайте лишь знакомые вам грибы. Если у вас возникло хотя бы малейшее сомнение в грибе, лучше его сразу выбросить, не стоит класть его к остальным. 

- не собирайте слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми. 

- не стоит собирать грибы возле трасс, промышленных предприятий и загрязненных территорий, ведь грибы склонны впитывать в себя множество ядовитых и вредных веществ, включая тяжелые металлы. 

- не собирайте грибы в сухую погоду. Гриб в это время пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов. 

- не пробуйте сырые грибы.

- придя домой, еще раз тщательно осмотрите грибы и выбросьте сомнительные.

- готовьте грибы в первые сутки после сбора.

- варить грибы надо не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде и не менее 30 минут.

- сохраняйте блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток. 

 "Помните, употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет", - пишут в ЦОЗ. 

Также Центр предостерегает от самолечения - это может быть опасно для жизни. 

Источник: https://telegraf.com.ua/
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