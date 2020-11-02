7 причин мигрени, на которые вы можете повлиять

У мигрени есть семейно-исторический компонент, и поэтому если кто-то из вашей семьи страдает, то вы, скорее всего, тоже. Возраст также играет роль: мигрень, как правило, начинается в подростковые годы и достигает пика в 30 лет, а в более зрелом возрасте обычно становится менее интенсивной. Причем женщины почти в три раза чаще страдают мигренью, чем мужчины. Даже перемены погоды, особенно общее давление воздуха, способны вызвать чудовищную головную боль.





Впрочем, врачи могут определить определенные факторы, которые повышают риск возникновения мигрени в любой момент времени. Ниже приведены семь инициаторов мигрени, которые вы способны контролировать. Мигрень мучительна и может сорвать ваши планы или испортить день, а внесение нижеперечисленных небольших изменений позволит значительно улучшить качество жизни.





1. Эмоциональный стресс.





Когда вы находитесь в состоянии стресса и подавлены, ваш мозг выделяет химические вещества, связанные с реакцией «бей или беги». Это важная система, которая помогает людям оставаться в безопасности.





Однако в нашей современной жизни главные источники стресса – обычно не угрожающие жизни ситуации. Огромная рабочая нагрузка, проблемы, связанные с воспитанием детей и финансовое напряжение – все это может вызвать беспокойство и напряжение, но не снимается ни борьбой, ни бегством.





Чтобы уменьшить стресс в своей жизни, работайте над развитием принятия того, что происходит в данный момент. Сопротивление неудобным вещам только увеличивает стресс. Оцените свой распорядок дня и позвольте себе делегировать одни задачи и говорить «нет» другим. Убедитесь, что в ваш распорядок дня включено время для себя.





2. Определенные продукты.





Продукты с высокой степенью обработки полны искусственных ингредиентов и большого количества натрия. Известно, что эти вещества вызывают мигрень при чрезмерном употреблении.





Выдержанные сыры, консервы, салями и бекон, искусственные подсластители, такие как аспартам, и усилитель вкуса глутамат натрия – все это опасно для людей с мигренью.





К сожалению, у некоторых людей мигрень может быть спровоцирована употреблением вполне здоровой пищи, такой как яблоки, бананы, бобы, цитрусовые, молочные продукты, лук и помидоры. Если вас беспокоят частые мигрени, и вы не определили свои конкретные катализаторы, попробуйте временно поэкспериментировать, исключив эти продукты из своего рациона.





3. Пропуск приема пищи.





Колебания уровня сахара в крови также могут вызывать мигрень у некоторых людей. Мозг является крупнейшим потребителем глюкозы в организме, и когда уровень глюкозы падает, он поражается первым. В такие моменты нам хочется съесть что-нибудь сладкое, чтобы быстро подзарядиться. Но избыток глюкозы также может быть проблемой.





Поэтому если вы склонны к мигрени, постарайтесь никогда не пропускать приемы пищи. Убедитесь, что в вашем рационе есть сочетание белков, углеводов и жиров, чтобы обеспечить стабильное поступление глюкозы в течение более длительного периода, а не резкие скачки и провалы в течение дня.





4. Алкоголь и кофеин.





И алкоголь, и кофеин иногда могут вызывать мигрень. Это варьируется у разных людей, поэтому нужно уделять пристальное внимание выявлению триггеров. Возможно, существуют разумные пределы, которые позволят вам безопасно наслаждаться этими напитками.





Фактически, кофеин может даже помочь облегчить мигрень. По этой причине он присутствует во многих безрецептурных лекарствах от мигрени. Однако исследования показывают, что постоянным потребителям кофеина он может не помочь так сильно, как людям, которые обычно его не употребляют. Кроме того, отказ от кофеина способен вызвать головную боль.





Если вы испытываете регулярные мигрени – возможно, лучше будет снизить ежедневное потребление кофеина, чтобы избежать синдрома отмены и помочь, когда вы страдаете.





5. Сенсорная перегрузка.





Считается, что яркий свет, громкие звуки и резкие запахи вызывают у некоторых людей мигрень. Хотя трудно избежать всех источников избыточного звука, света и запаха, вы можете, к примеру, не пойти на лазерное световое шоу или на рок-концерт.





Труднее избежать других ситуаций, связанных с сенсорной перегрузкой, например, пробок по пути на работу или того, что коллега слишком сильно пахнет. Но стоит приложить некоторые усилия к тому, чтобы свести к минимуму последствия. Возможно, ваш босс будет готов изменить ваше расписание так, что вы пропустите час пик. А коллега вполне может понять, если к нему обратиться вежливо, что ее духи (или его одеколон) приятно пахнут, но, к сожалению, вызывают у вас головную боль.





6. Нарушения сна





Средняя продолжительность сна для взрослых составляет 8 часов. Нехватка или избыток сна связаны с мигренью, как и нарушение смены часовых поясов.





Скорее всего, ваше тело естественно хочет спать и просыпаться в нужное время, поэтому важно прислушиваться к этим сигналам. Постоянный режим сна помогает избежать мигрени.





К сожалению, «досыпание» по выходным не помогает, поскольку переизбыток сна может вызвать головную боль так же, как и недостаток.





7. Физическая нагрузка





Интенсивные тренировки и нехватка физических упражнений способны вызвать мигрень. Физические нагрузки приводят к выработке в мозге эндорфинов, которые заставляют нас чувствовать себя счастливыми и фактически уменьшают боль.





Ключевые шаги по защите от мигрени во время тренировок – это правильное увлажнение и питание. Ешьте и пейте примерно за полтора часа до тренировки и продолжайте пить на протяжении всего занятия. Если вы обнаружите, что у вас пересохло во рту или вы не потеете – это признак обезвоживания. Также убедитесь, что вы размялись перед тем, как приступить к интенсивной части тренировки. Слишком интенсивное начало тоже увеличивает риск появления мигрени.





Если вы испытываете регулярные мигрени, важно обратиться к врачу. Также полезно вести журнал мигрени, в котором вы записываете, как часто возникают головные боли и что вы делали за несколько часов до их начала.





К сожалению, постоянные мигрени могут быть за пределами вашего контроля из-за таких факторов, как семейный анамнез, пол и возраст. Но если определенные изменения в образе жизни могут снизить частоту и интенсивность боли, почему бы вам их не сделать? Даже самые желанные кофе, алкоголь или фастфуд не стоят тех страданий, которые вы испытываете при мигрени.



