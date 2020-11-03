Когда стричь и красить волосы в ноябре 2020

Чтобы смена Вашего имиджа не повлекла за собой плохую энергетику и чтобы Ваши волосы оставались здоровыми, а прическа радовала, нужно выбрать правильный день для похода в салон красоты.





«Телеграф» решил помочь Вам и рассказать, когда энергия Луны становится самой благоприятной для перемен во внешности, а когда лучше не делать ничего со своей шевелюрой.





Однако помните, карантин никто не отменял, и идя в салон не забывайте о мерах предосторожности - носите защитную маску и соблюдайте дистанцию.





Календарь стрижки и красоты на ноябрь 2020 года по дням:





1 ноября (воскресенье) – стричь волосы в этот день - плохая затея.





2 ноября (понедельник) – повремените со стрижкой: рискуете испортить зрение.





3 ноября (вторник) – после визита в парикмахерскую сегодня ваши волосы могут начать выпадать и сечься, но можете смело изменять цвет волос.





4 ноября (среда) – новая стрижка может улучшить ваше эмоциональное состояние, хороший день для окраски волос в любой цвет.





5 ноября (четверг) – стрижка, сделанная в этот день, поможет вам расширить круг общения.





6 ноября (пятница) – стричься сегодня не следует, а вот позаботиться о здоровье волос и сделать лечебную маску - самое время.





7 ноября (суббота) – неблагоприятный день для стрижки.





8 ноября (воскресенье) – лучше отказаться от похода к парикмахеру.





9 ноября (понедельник) – подравняйте кончики волос, и ваш иммунитет повысится, правда волосы замедлят свой рост. Хороший день для покраски в рыжий и светлые цвета.





10 ноября (вторник) – любые виды стрижек выйдут крайне удачными и принесут вам финансовый и профессиональный успех, однако краситься не стоит.





11 ноября (среда) – подстригаться, краситься или наращивать волосы к проблемам с деньгами, на работе и в учебе.





12 ноября (четверг) – стрижка, окраска или наращивание волос испортят Ваши планы в будущем.





13 ноября (пятница) – новая стрижка может испортить отношения в семье и с друзьями, а покраска только навредит здоровью волос.





14 ноября (суббота) – стрижка сделает волосы красивыми, пышными и шелковистыми.





15 ноября (воскресенье) – стричь и красить волосы не рекомендуется.





16 ноября (понедельник) – после стрижки в этот лунный день волосы становятся непослушными. А вот покраска будет удачной.





17 ноября (вторник) – можно смело идти в парикмахерскую.





18 ноября (среда) – хороший период для стрижки и покраски волос.





19 ноября (четверг) – лучше не стригите волосы в этот день, это может привести к неожиданным потерям.





20 ноября (пятница) – благоприятный день для стрижки и окраски волос. Новая прическа поможет вам зарядиться бодростью и хорошим настроением.





21 ноября (суббота) – благоприятный день.





22 ноября (воскресенье) – от стрижки лучше отказаться.





23 ноября (понедельник) – после визита к парикмахеру вы останетесь недовольны.





24 ноября (вторник) – благоприятный день для любых манипуляций с волосами.





25 ноября (среда) – стрижка и окрашивание сегодня нежелательны.





26 ноября (четверг) – неудачный день для похода в салон.





27 ноября (пятница) – смело записывайтесь к мастеру. Новая стрижка подарит вам уверенность в себе, что благотворно скажется на вашей карьере.





28 ноября (суббота) – посещение парикмахера лучше отложить на более позднее время.





29 ноября (воскресенье) – стрижка волос в этот день категорически запрещена.





30 ноября (понедельник) – в этот день лучше не стричься и не делать никаких процедур для волос, даже если это обычная маска.



