Три способа, которые помогут избавиться от лишнего веса

Думая о похудении, сразу же рисуется картина тяжелых занятий, упражнения, правильное питание, диеты… Но, существуют и способы, когда можно позаботиться о своей фигуре ленивым способом.





Такой вариант подойдет для тех, кто хочет худеть без особых перемен в образе жизни и питании.





1. Специи





Специи и приправы – хорошие помощники в борьбе с лишним весом. Если блюдо будет иметь насыщенный аромат и вкус, то Вы съедите его намного меньше.





2. Порядок в шкафах





"С глаз долой, из сердца вон" - чтобы не есть лишнего или вредного, нужно просто убрать это подальше. Также доказано, что если упаковка с продуктом прозрачная, то вероятно переедания выше.





3. Вода





Здесь все очень просто - перед едой нужно выпивать около 400 мл воды. Жидкость заполняет желудок, тем самым снижая аппетит.

Кроме того, она не содержит калорий.



