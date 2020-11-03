Простые напитки, укрепляющие иммунную систему

Медики из Германии рекомендуют добавить в свой рацион эти три вкусных и простых напитка - с имбирем, лимонную воду и «золотое» молоко. Эксперты отмечают, что напитки хорошо укрепляют иммунитет и отлично защищают организм от дискомфорта в горле, кашля, насморка и других неприятных респираторных симптомов.





Напитки с имбирем содержат в себе большое количество полезных веществ – железо, магний, натрий, кальций, калий, фосфор и витамин С. Все это делает имбирный напиток отличным противовоспалительным средством, которое хорошо справляется с первыми признаками простуды.





Самым полезным считается так называемый «имбирный шот», который содержит в себе имбирный сок холодного отжима – так лучше сохраняются все важные витамины. Приготовление очень простое – нужно смешать лимонный сок, свежий имбирный сок и немного фруктового сиропа (агавы, ананаса и др.).





Лимонная вода содержит огромное количество витамина С, который просто необходим при лечении коронавируса. А в сочетании с медом и корицей вода с лимоном и вовсе становиться универсальным средством - мед добавляет противовоспалительных свойств, а корица - антибактериальных.





Мед, растворенный в теплой воде, лучше всего пить утром с небольшим количеством лимонного сока и добавлением четверти чайной ложки корицы.





«Золотое» молоко – один из самых полезных напитков, укрепляющих иммунитет осенью, главный ингредиент которого – куркума. Куркума оказывает очищающее и бодрящее действие на организм и помогает подавить воспаление.





Рецепт простой - смешайте согретое молоко с куркумой, черным перцем и медом. Также можно добавить кокосовое масло.



