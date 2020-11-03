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Леди
Красота и здоровье
3 ноября 20, 14:00
Простые напитки, укрепляющие иммунную систему
напитки
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Осень – время, когда организм ослаблен, и можно с легкость подцепить какую-то «заразу», а учитывая пандемию коронавируса – то хорошая иммунная система просто необходима.
Медики из Германии рекомендуют добавить в свой рацион эти три вкусных и простых напитка - с имбирем, лимонную воду и «золотое» молоко. Эксперты отмечают, что напитки хорошо укрепляют иммунитет и отлично защищают организм от дискомфорта в горле, кашля, насморка и других неприятных респираторных симптомов.

Напитки с имбирем содержат в себе большое количество полезных веществ – железо, магний, натрий, кальций, калий, фосфор и витамин С. Все это делает имбирный напиток отличным противовоспалительным средством, которое хорошо справляется с первыми признаками простуды.

Самым полезным считается так называемый «имбирный шот», который содержит в себе имбирный сок холодного отжима – так лучше сохраняются все важные витамины. Приготовление очень простое – нужно смешать лимонный сок, свежий имбирный сок и немного фруктового сиропа (агавы, ананаса и др.).

Лимонная вода содержит огромное количество витамина С, который просто необходим при лечении коронавируса. А в сочетании с медом и корицей вода с лимоном и вовсе становиться универсальным средством - мед добавляет противовоспалительных свойств, а корица - антибактериальных.

Мед, растворенный в теплой воде, лучше всего пить утром с небольшим количеством лимонного сока и добавлением четверти чайной ложки корицы.

«Золотое» молоко – один из самых полезных напитков, укрепляющих иммунитет осенью, главный ингредиент которого – куркума. Куркума оказывает очищающее и бодрящее действие на организм и помогает подавить воспаление.

Рецепт простой - смешайте согретое молоко с куркумой, черным перцем и медом. Также можно добавить кокосовое масло.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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