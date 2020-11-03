Чем полезна спирулина и кому употреблять ее нельзя

Спирулина – это мягкие спиралевидные микроводоросли, принадлежащие к семейству цианобактерий.





Что содержит спирулина?





Самый продаваемый вид спирулины – Spirulina platensis, водоросль семейства цианобактерий. Особенность этих водорослей в том, что они низкокалорийны и богаты питательными веществами: растительные белки, каротиноиды, железо, витамин B12, микроэлементы (цинк, кальций, медь и т. д.), гамма-линоленовая кислота и даже антиоксиданты.





В какой форме находится спирулина?





Спирулина продается в форме сине-зеленого порошка, обезвоженных волокон, таблеток или капсул.





Каковы преимущества спирулины?





Согласно мексиканскому исследованию, проведенному в 2009 году, спирулина оказывает реальный кардиозащитный эффект, связанный с ее действием на липиды крови. Спирулина действительно будет способствовать увеличению холестерина ЛПВП (хороший холестерин), снижению холестерина ЛПНП (плохой холестерин) и триглицеридов.





Многие антиоксиданты (фикоцианин и хлорофилл, ответственные за ее красивый сине-зеленый цвет) делают спирулину продуктом, способным наполовину укреплять иммунную систему и придавать ей антивозрастные свойства.





Ряд предварительных исследований предполагает гипогликемический эффект спирулины у людей с инсулинозависимым диабетом.





Наконец, исключительное содержание белка в спирулине делает ее очень полезной для людей с недостаточным питанием, вегетарианцев или веганов. Эти белки также сопровождаются очень высоким содержанием железа, за что спирулина получила прозвище «морской стейк».





В каких случаях можно порекомендовать спирулину?





Спирулина рекомендуется людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, людям с диабетом 2 типа, людям, которые уменьшили или исключили животный белок из своего рациона (флекситарианцы, вегетарианцы, веганы), людям, соблюдающим низкокалорийную диету, люди с недостаточным питанием, люди с анемией или подростки.





Дозировка





Рекомендуемые дозировки варьируются от 1 г в день (для похудения) до 5 г в день в трех дозах для терапевтических целей (диабет, гиперхолестеринемия и т. д.).





Спирулина и похудание





Если спирулина и обладает свойствами похудения, она не поможет вам похудеть. В основном это высокое содержание белка (в нем 60%, или в 3 раза больше, чем в говяжьем стейке), что делает спирулину интересной как часть диеты. Белки насыщают и помогают бороться с истощением мышц, часто связанным с потерей веса. Однако для поддержания здорового веса важно сохранять мышцы, потому что именно они сжигают калории даже в состоянии покоя. Еще одно преимущество спирулины как части диеты: большое богатство минералами и антиоксидантами, которые позволяют преодолевать недостатки и поддерживать форму.





Хранение





Спирулина может храниться в течение длительного времени без нарушения ее питательных качеств, при условии, что она будет сохранена от влажности! Обязательно закройте сумку на молнию или переложите ее в герметичный контейнер. В идеале ее следует хранить вдали от источников тепла и света.





Противопоказания





Употребление спирулины не рекомендуется людям, страдающим фенилкетонурией, людям с избытком мочевой кислоты, а также людям с аллергией. Людям со слишком высоким уровнем ферритина также следует избегать лечения спирулиной.





Побочные эффекты





Сообщалось о нескольких побочных эффектах после употребления спирулины. В некоторых случаях это может вызвать тошноту или проблемы с пищеварением.





Источник: https://odnaminyta.com/