Коронавирус и беременность: о чем важно знать будущим мамам

Особенно волнует опасность заразиться коронавирусом беременных женщин, которые сейчас беспокоятся не только о своем здоровье, но и еще нерожденного малыша.





Может иметь COVID-19 серьезные последствия для беременных женщин и их новорожденных? Может ли ребенок подхватить вирус от мамы, и это опасно? Как защититься?





На эти и многие другие вопросы ответила экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.





Беременные женщины с COVID-19 реже имеют симптомы болезни по сравнению с небеременными женщинами, но чаще нуждаются в лечении в отделении интенсивной терапии и подключения к ИВЛ, если имеют тяжелое течение болезни. Самыми распространенными симптомами, о которых сообщали беременные женщины и те, которые недавно родили, были повышенная температура и кашель. Но по сравнению с небеременными женщинами репродуктивного возраста, температура встречалась даже реже, как и такой симптом как боль в мышцах.





Беременные женщины с COVID-19, которые имеют уже имеющиеся заболевания, такие как сахарный диабет или гипертензию (высокое давление), или старшего возраста имеют избыточный вес чаще имеют более высокие риски тяжелого течения болезни или появления осложнения из-за COVID-19.





Беременные женщины с COVID-19 чаще рожали детей преждевременно. Данные исследования показывают, что 1 из 4 младенцев, рожденных женщинами с COVID-19, нуждались неонатальной помощи. Но нет данных о причинах преждевременных родов и показаний, по которым новорожденные малыши нуждались медпомощи.





Ежедневно данные дополняются, но из имеющихся данных, видно, что все матери с COVID-19 живы, их дети тоже, а серьезных патологий нет. Это на данном этапе отличает вирус SARS-CoV-2 от гриппа, точно представляет угрозу для плода. Например, во время пандемии гриппа H1N1 беременные женщины составили 5% от всех смертей, болезнь в 7 раз увеличивала риски попасть в отделение интенсивной терапии.





Каким образом ребенок может заразиться от матери? Считается, что передача SARS-CoV-2 новорожденным происходит преимущественно капельным путем после рождения, когда ребенок контактирует с матерью или другими людьми, которые за ней ухаживают и имеют COVID-19. По внутриутробной, трансплацентарной или перинатальной передачи (во время родов) данных пока не хватает, поэтому специфических рекомендаций на этот счет нет.





Что известно о рисках, если ребенок подхватит вирус SARS-CoV-2?





Младенцы, которые подхватывают вирус SARS-CoV-2, в основном имеют следующие симптомы: высокая температура, вялость, кашель, учащенное дыхание, рвота, диарея, насморк, а также проблемы с кормлением. По осложнений, к которым может привести вирус, также нет полной картины, ведь в основном осложнения имеют младенцы, преждевременно рожденные имеют недостаточный вес. Именно они могут быть причиной осложнений, а не собственно вирус. В то же время вирус SARS-CoV-2 повышает риски таких малышей иметь тяжелое течение болезни.





Но в целом имеющиеся данные свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 случается довольно редко у новорожденных. Есть данные, что примерно 2-5% младенцев, рожденных от женщин с COVID-19, имели положительные результаты теста в течение первых 24-96 часов после рождения (это данные с Perinatal COVID-19 Registry, который вмещает более 3000 кейсов).





Передается вирус через грудное молоко (если мать имеет COVID-19 или подозрение на него)?





Имеющиеся данные указывают, что все вряд ли. И грудное вскармливание не возбраняется. В одном из исследований нашли РНК вируса в образце грудного молока матери. Но вирус не смог размножаться и вызвать инфекцию у младенца, находящегося на грудном вскармливании. Мамам с подозрением или с COVID-19 не рекомендуют отказываться от грудного вскармливания, и проводить его с соблюдением мер безопасности - в маске и с тщательной гигиеной рук.





Если мать не может кормить грудью, разумным решением остается аппаратное сцеживания молока с соблюдением максимальной частоты, и вскармливание ребенка из бутылочки.





Стоит изолировать малыша от матери с COVID-19?





Короткий ответ - нет. Начальные установки рекомендовали временное отделение новорожденных от инфицированных матерей. Но новые показывают, что вероятность иметь положительный ПЦР была фактически одинаковой среди детей, которые были отделены от мам и тех, кто оставался с инфицированной матерью по соблюдению всех мер безопасности (маски, соблюдение дистанции, когда это возможно, гигиена рук).





Мамы с подозрением или подтвержденным COVID-19 могут чувствовать себя неудобно с пониманием того, что могут инфицировать своего ребенка. Поэтому в идеале каждая мать и ее врачи должны обсудить, хотела бы она, чтобы младенец изолировали или нет. Впрочем, мамам важно учитывать, что контакт с ребенком в первые дни жизни имеет ряд преимуществ - например ускоряет адаптацию ребенка к окружающей среде, повышает иммунитет, улучшает и налаживает грудное вскармливание способствует более интенсивному эмоциональном и психологическом развитии и связи. Поэтому решение об изоляции стоит обсудить с врачами.





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Что в общем означают эти данные?





Что беременным женщинам не надо заниматься в меру и полностью изолироваться в закрытой квартире.

Крайне важно соблюдать базовых рекомендаций, чтобы не подхватить вирус: соблюдение физической дистанции, ношение маски, мытье рук, максимально избегать скопления людей, тщательно заботиться о своем здоровье, вакцинироваться против гриппа и быть на связи со своим врачом, который ведет беременность.





Будьте здоровы!



