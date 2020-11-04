Как не пропустить первые признаки диабета

С жалобами на некоторые из них они приходят и в аптеки. Поэтому фармацевтам полезно знать ранние признаки диабета, чтобы в случае необходимости посоветовать клиенту сдать анализ на уровень глюкозы и обратиться к врачу.





Странный запах изо рта

На латыни сахарный диабет называется Diabetes mellitus, что в дословном переводе означает «медовый диабет». Дыхание человека с этим недугом иногда пахнет фруктами, а моча может иметь сладкий вкус. В древности этим пользовались врачи, нюхая дыхание пациента и пробуя его мочу.





Сильный голод и колебания веса

Постоянные колебания уровня сахара в крови могут вызывать постоянное чувство голода. Особенно характерна для диабетиков тяга к сладкому, которая приводит к увеличению веса. Впрочем, иногда из-за этого заболевания и худеют, поскольку инсулин не может транспортировать глюкозу в крови к клеткам, и организм начинает использовать мышечный белок в качестве топлива.





Частое мочеиспускание и постоянная жажда

Когда уровень сахара в крови превышает определенный уровень, почки стараются вымыть его как можно быстрее. Это вызывает частое мочеиспускание, в том числе и по ночам. А если жидкость слишком интенсивно выводится, ее запас приходится пополнять. Вот почему при повышении уровня сахара в крови человека постоянно мучает жажда.





Судороги, ломота и скованность

Дегидратация, возникающая в результате диабета, ведет к нарушению электролитного баланса, например, снижению уровня калия или магния. А это, в свою очередь, вызывает болезненные мышечные спазмы. Кроме того, диабет порой нарушает подвижность суставов, поскольку избыток глюкозы накапливается в соединительной ткани. При этом может ощущаться скованность в суставах рук и ног.





Усталость и перепады настроения

Постоянные попытки организма восполнить дефицит глюкозы могут вызывать сильную усталость. Часто ее усугубляет необходимость просыпаться по ночам, чтобы сходить в туалет.





Синяки и незаживающие раны

Слишком высокий уровень сахара в крови повреждает артерии и другие кровеносные сосуды. Этот эффект проявляется в нарушении микроциркуляции, что приводит к появлению очень темных синяков при ушибах или плохо заживающих ран при порезах и ссадинах.





Холодные пальцы и сухая кожа

Это может быть совершенно безобидной индивидуальной особенностью. Однако диабет способен нарушать периферическое кровообращение, в результате чего кожа пальцев рук и ног становится холодной. Вкупе с дегидратацией это также ведет к повышенной сухости кожи, особенно на ступнях.





Необычные ощущения в ногах

Сахарный диабет II типа вызывает изменения в нервной системе, которые чувствуются прежде всего в ногах. На заболевание могут указывать необычное покалывание и жгучая боль в ступнях, их онемение или полная потеря чувствительности на ограниченном участке кожи. Повреждение чувствительных нервов, вызванное начинающимся диабетом, может вызывать и весьма странные ощущения. Например, человеку может казаться, что пальцы ног постоянно задираются вверх. Все неприятные ощущения в ногах, связанные с диабетом из-за нарушений в нервной системе, обычно усиливаются к вечеру.



