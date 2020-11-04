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Леди
Красота и здоровье
4 ноября 20, 11:41
Напиток, который очистит вашу печень и выведет токсины
нопиток
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Ежедневно человеческий организм страдает от множества негативных факторов, среди которых медикаменты, нездоровая пища и напитки, токсины, а ведь здоровье - наша главная ценность.
В связи с этим, очень важно заниматься собой и регулярно проводить детоксикацию, чтобы выводить все токсины с организма.

Дело в том, что только регулярная детоксикация поможет избежать проблем с печенью. На помощь в таком вопросе может прийти один напиток, который эксперты советуют срочно ввести в свой рацион.

Его нужно готовить самостоятельно по простому рецепту, а для начала понадобятся следующие ингредиенты: листья свежей мяты, пару капель лимонного сока, полстакана свежевыжатого апельсинового сока, литр очищенной воды и органический мед.

Первым делом следуют вскипятить отфильтрованную воду, после чего уже добавить мяту и держать на огне еще пять минут. Затем снять с плиты и подождать, пока вся консистенция остынет и достигнет комнатной температуры.

Потом уже нужно добавить апельсиновый сок и несколько капель лимона. Также очень важно перед самим употреблением добавить столовую ложку натурального меда, чтобы он получился вкусней и полезней. Примечательно, что такой напиток можно пить как в горячем виде, так и холодном.

Однако, самое главное то, что этот напиток поможет предотвратить проблемы с печенью и избавит ваш организм от вредных токсинов.

Источник: https://u-news.com.ua/
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