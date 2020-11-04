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Леди
Красота и здоровье
4 ноября 20, 11:54
5 продуктов, разрушающих женское здоровье и красоту
попкорн
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Мы уже не раз рассказывали о продуктах, помогающих продлить молодость и наполняющих тебя энергией, а теперь публикуем black list, состоящий из самых вредных для твоего организма еды и напитков. Это как раз тот случай, когда стоит не минимизировать их употребление, а исключить полностью.
Химические подсластители

Аспартам, сахарин и сукразола, которые ты добавляешь в кофе вместо сахара, не только замедляют обмен веществ, но и отрицательно влияют на выработку важных гормонов — лептина и инсулина. Получается парадоксальный эффект: ты вроде бы потребляешь меньше калорий, но вес набираешь активнее. Это еще не все: накапливаясь в организме сах.замы проявляют канцерогенное действие.

Энергетики

А здесь наоборот содержится колоссальное количество сахара, дополненное высокой дозой стимуляторов. Негативное влияние на сердце происходит даже от употребления одной баночки, регулярное — дестабилизирует нервную систему, нарушает ритмы сна и бодрствования, вызывает резкие смены настроения. Уж лучше старый добрый двойной эспрессо.

Нитриты

Содержатся в мясных изделиях длительного хранения: сосисках, беконе, колбасах. При термической обработке нитриты соединяются с белком из мяса, образуя канцерогены, увеличивая риск развития рака желудка и кишечника.

Попкорн для микроволновки

Купить пакетик, бросить в печку и хрустеть во время просмотра фильма классно, но только до тех пор, пока не узнаешь, чем это чревато: во время приготовления в микроволновке выделяется особая, вредная кислота PFOA, употребление которой имеет доказанный канцерогенный эффект.

Обработанное мясо

Свежий стейк и зеленый салат — шикарная идея для ужина, бургер с использованием замороженных котлет неивестного происхождение — не слишком. Дело не только в бургерах: бекон, сосиски и другие обработанные мясные продукты тоже попадают в категорию hell, no.Слишком много соли, соды и других вредных веществ для усиления вкуса и улучшения цвета — это пищевое комбо повышает риск развития рака, диабета и вызывают воспалительные процессы в организме.

Источник: https://www.cosmo.com.ua/
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