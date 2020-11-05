Здоровая улыбка: меры профилактики кариеса

С какого возраста детям следует начинать чистить зубы?





Мало кто из родителей знает об этом, но беспокоиться о гигиене полости рта нужно в раннем возрасте, чтобы предотвратить кариес.





Тогда гигиена зубов и рта должна быть продолжена на протяжении всей жизни и остается важной в пожилом возрасте:





У младенцев можно протирать десны влажной марлей или специальными сафетками, которые наматываются на палец. Гигиена полости рта должна быть частью ежедневной гигиены для удаления бактерий и остатков пищи.





Примерно через 6 или 8 месяцев, когда появляются первые зубы, появляются щетки с очень мягкой щетиной для чистки десен и зубов.





В 2–3 года вашего ребенка нужно учить самостоятельно чистить зубы и сплевывать зубную пасту. В этом возрасте ребенок еще не умеет правильно чистить зубы, чистку должны делать родители.





В возрасте 6-7 лет ваш ребенок должен уметь чистить зубы самостоятельно.





Какую зубную щетку использовать и как правильно чистить зубы?





Стоматологи обычно рекомендуют использовать мягкую зубную щетку с маленькой головкой, чтобы можно было дотянуться до труднодоступных мест. Мягкая щетина легче скользит между зубами и, следовательно, обеспечивает лучшую чистку. Не рекомендуется использовать зубные щетки с твердой щетиной, поскольку они могут повредить десны и зубы. При желании можно использовать зубные щетки со средней щетиной.





Не забывайте менять зубную щетку при повреждении щетины и не реже одного раза в 3 месяца.





Главное для поддержания хорошей гигиены полости рта – это качество чистки зубов. Чистка зубов ослабляет зубной налет и удаляет остатки пищи. Не пренебрегайте тем, как чистите зубы: чистите зубы со всех сторон в течение двух минут два раза в день.





Существуют различные техники чистки, адаптированные к возрасту и состоянию полости рта. Таким образом, для временных зубных рядов рекомендуется метод горизонтальной чистки, в то время как для взрослых предпочтительнее круговой метод.





Чтобы обеспечить полную очистку полости рта, чистка зубов дополняется чисткой языка, несущего бактерии.





Чтобы проверить эффективность чистки зубов, можно использовать красители, выделяющие зубной налет, в жевательных таблетках или в жидкостях. Они выделяют участки, на которых зубной налет не удален полностью, и позволяют эффективней чистить зубы.





Зубная нить и межзубные щетки дополнительно





У детей старшего возраста и взрослых после чистки зубов чистку можно завершить с помощью зубной нити для удаления остаточного зубного налета в межзубных промежутках. С зубной нитью следует обращаться осторожно, чтобы не повредить десны.





При широких межзубных промежутках, при проблемах с деснами или во время ортодонтического лечения рекомендуется использование межзубных щеток.





Защитите зубы фтором и избегайте кариеса





Фтор защищает зубы от кариеса, так как предохраняет эмаль от воздействия кислоты.





Небольшое количество фтора, которое необходимо для наших зубов можно получить из зубной пасты со фтором.





Если высок риск образования кариеса, стоматолог может назначить фтор в виде таблеток или капель. Он также может нанести фтор непосредственно на зубы с помощью геля, помещенного в желоб, или путем нанесения фторидного лака.





Чистим зубы правильно











