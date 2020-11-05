Полезные и вредные свойства соевого мяса

Растительное мясо — палочка-выручалочка для тех, кто придерживается вегетарианства, стремится избавиться от нескольких килограммов. Соевое мясо — это продукт переработки соевых бобов, который производится из обезжиренной соевой муки. Состав соевого мяса изобилует белком и содержит минимальное количество жиров. Если сравнивать его с настоящим мясом, то соевое мясо уступает во вкусовых качествах, но для некоторых, наоборот, оно может оказаться вкуснее и полезнее.





Многие задаются вопросом: как делают соевое мясо? Соевое мясо делают из обезжиренной соевой муки или соевого шрота и воды. Полученная масса сначала измельчается, а затем сушится. В процессе производства соевое мясо может приобретать разную форму: от фарша до продолговатой формы. Часто бывает, что исходным сырьем для приготовления соевого мяса может быть соевое масло (побочный продукт производства).





Как правильно готовить соевое мясо





Текстура соевого мяса напоминает мясо животных, и в кулинарии используется как заменитель. В готовом соевом мясе содержится приблизительно 50-70 процентов белка. Перед тем, как готовить мясо, его отваривают или вымачивают, после чего масса увеличивается в размерах в 2-3 раза.





Соевое мясо отваривается или замачивается в бульоне (горячий или холодный, с добавлением специй). Мясо пропитывается бульоном и наполняется вкусовыми качествами приготовленного бульона. Использование соевого мяса в обычном рационе позволяет готовить вегетарианские варианты блюд, чтобы полностью от них не отказываться. К числу таких традиционных блюд можно отнести плов, макароны по-флотски, гуляш и прочие.





Плюсы и минусы соевого мяса





В соевом мясе содержится такое же количество белка, как и в обычном. Но существенным плюсом соевой замены является практически полное отсутствие жира (всего 3-4 процента!). Однако в соевом мясе также могут содержаться наполнители, которые сделаны из обычной муки или других ингредиентов, богатых углеводами.





Польза от употребления соевого мяса, конечно же, есть. И она заключается в отсутствии жиров. При регулярном употреблении соя не будет повышать уровень холестерина. Еще стоит отметить, что соевое мясо гораздо полезнее различных сосисок или другой вредной пищи, в которой содержится много жиров и соли.





При правильном рационе соевое мясо станет очень полезным для организма, но не стоит забывать о недобросовестных производителях, которые часто добавляют сахар или растительное молоко, чтобы усилить вкус мяса. Для того, чтобы избежать такой неприятности, всегда внимательно изучайте этикетку продукта.





Соя или мясо: заменяют друг друга или нет





Соевое мясо – это растительный белок в чистом виде. Но несмотря на высокое содержание белка и низкую калорийность, соя значительно уступает обычному мясу по аминокислотному составу. Поэтому если вы решили полностью перейти на соевое мясо, не забывайте о молочных продуктах и яйцах.



