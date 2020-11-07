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Леди
Красота и здоровье
6 ноября 20, 11:51
7 причин добавить тыкву в свой рацион
тыква
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В оранжевом зимнем овоще есть нечто большее, чем фонарики из тыквы и латте с тыквенными специями. С таким же впечатляющим составом питательных веществ, как и размер тыквы, тыква является отличным примером богатой питательными веществами продукта.
Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, а также мощными антиоксидантами, способствующими укреплению здоровья.

Вот 7 преимуществ тыквы для здоровья

Повышает иммунитет — и семена, и мякоть тыквы содержат высокий уровень витамина С. Этот микроэлемент настолько важен для здоровья иммунной системы, что считается, что его высокий уровень снижает риск различных хронических заболеваний.

Помогает очистить печень  — печень отвечает за защиту крови от токсинов и вредных веществ, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Тыква богата растительными соединениями, называемыми каротиноидами, которые поддерживают чистоту и здоровье печени.

Поддерживает хорошее зрение — отличный источник бета-каротина, антиоксиданта, который превращается в витамин А. Витамин А важен для хорошего здоровья глаз и ясного зрения.

Способствует снижению веса  — клетчатка тыквы увеличивает объем стула, что делает ее отличным средством профилактики запоров. Такое высокое содержание клетчатки означает, что вы чувствуете сытость в течение более длительного времени после употребления тыквы.

Улучшает здоровье кожи  — витамин С также увеличивает выработку коллагена. Высокий уровень этого белка помогает вашей коже сиять.

Поддерживает здоровье сердца  — тыква богата калием, важным минералом, который предотвращает повышение артериального давления натрием. Известно, что высокое кровяное давление повышает риск сердечных заболеваний.

Снижает уровень сахара в крови  — хотя углеводы являются частью того, что делает тыкву такой сытной, они оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови. Тыквы могут даже улучшить инсулинорезистентность у диабетиков и замедлить прогрессирование болезни.

Источник: https://newsyou.info/
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