7 причин добавить тыкву в свой рацион

Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, а также мощными антиоксидантами, способствующими укреплению здоровья.





Вот 7 преимуществ тыквы для здоровья





Повышает иммунитет — и семена, и мякоть тыквы содержат высокий уровень витамина С. Этот микроэлемент настолько важен для здоровья иммунной системы, что считается, что его высокий уровень снижает риск различных хронических заболеваний.





Помогает очистить печень — печень отвечает за защиту крови от токсинов и вредных веществ, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Тыква богата растительными соединениями, называемыми каротиноидами, которые поддерживают чистоту и здоровье печени.





Поддерживает хорошее зрение — отличный источник бета-каротина, антиоксиданта, который превращается в витамин А. Витамин А важен для хорошего здоровья глаз и ясного зрения.





Способствует снижению веса — клетчатка тыквы увеличивает объем стула, что делает ее отличным средством профилактики запоров. Такое высокое содержание клетчатки означает, что вы чувствуете сытость в течение более длительного времени после употребления тыквы.





Улучшает здоровье кожи — витамин С также увеличивает выработку коллагена. Высокий уровень этого белка помогает вашей коже сиять.





Поддерживает здоровье сердца — тыква богата калием, важным минералом, который предотвращает повышение артериального давления натрием. Известно, что высокое кровяное давление повышает риск сердечных заболеваний.





Снижает уровень сахара в крови — хотя углеводы являются частью того, что делает тыкву такой сытной, они оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови. Тыквы могут даже улучшить инсулинорезистентность у диабетиков и замедлить прогрессирование болезни.



