Всеобщая вакцинация: о чем новый законопроект

Соответствующий законопроект подан в парламент. Правда, граждане уже активно собирают подписи под петицией о его запрете.





Больше всего украинцев смущают нормы, касающиеся расширения перечня обязательных прививок с 6 до 11, которые хотят заставить делать не только детям, но и взрослым, возможность отстранения от учебы или работы тех, кто откажется от принудительной вакцинации, а также норма об изъятии "зараженного" имущества.





Всем по прививке





Речь идет о законопроекте "О системе общественного здоровья", который был внесен в Раду главой Комитета по здравоохранению Михаилом Радуцким и еще 14 депутатами 22 сентября. А уже в середине октября документ получил одобрение профильного комитета, который рекомендовал его вынести на голосование в Раду для принятия в первом чтении.





Одной из самых дискуссионных стала норма законопроекта о принудительной вакцинации. Согласно документу, под принудительную вакцинацию попадают как учащиеся образовательных учреждений, так и взрослые, которые по своей профессии имеют много контактов с людьми. Конкретный перечень профессий, представителям которых придется делать прививки, проектом не определен.





Кроме того, предлагается расширить и сам календарь прививок. Согласно действующему закону "О защите населения от инфекционных болезней", обязательными являются шесть прививок, которые включены в специальный календарь. Это прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Новым документом предлагается расширить этот список до 11 обязательных прививок, добавив в качестве обязательных еще и прививку от пневмококковой инфекции.





Также предлагается определить список стран, при выезде в которые украинцам в обязательном порядке будут делать прививки. При этом указано, что вакцинация по календарю должна обеспечиваться за средства государственного или местных бюджетов, а также из других источников, не запрещенных законодательством.





А тех, кто будет уклоняться от обязательных прививок против инфекционных болезней, предлагают "устранять по представлению должностных лиц уполномоченного органа в сфере общественного здоровья, органа государственного надзора (контроля) за соблюдением требований санитарного законодательства в соответствующей сфере от работы, учебы, посещения учебных заведений". Как будет проходить процесс "устранения" — в документе не сказано.





"Столько прививок нет ни в одной стране мира"





Не удивительно, что такие нормы "вакцинального принуждения" на фоне хронического невыполнения государством своих обязанностей и отсутствия действенных механизмов защиты прав граждан в сфере иммунопрофилактики, возмутили украинцев. Так, на официальном сайте президента Украины активно собирают подписи за отмену данного законопроекта.





"В течение 20 лет дети с отсутствием одной или нескольких прививок посещали образовательные учреждения, осуществляя свое конституционное право, и это не вызвало никаких эпидемий, несмотря на то что охват по прививкам в отдельные периоды едва достигал 30%", — пишет автор петиции Анатолий Самойленко, добавляя, что все подобные запреты являются неконституционными.





Согласны с мнением общественности и эпидемиологи. "В плане вакцинации этот закон — катастрофа. Он не только вводит обязательные дополнительные прививки для детей и взрослых, но и ухудшает существующее законодательство в части защиты населения от инфекционных заболеваний. Ни в одной стране мира нет 11 обязательных прививок, финансируемых государством. Есть обязательные шесть (дифтерия, столбняк, корь, полиомиелит, туберкулез и коклюш), остальные — рекомендованные. Не существует никакого общеевропейского стандарта, о котором нам сейчас пытаются рассказать. И ни одна страна, даже самая богатая, не может обеспечить своих граждан 11 качественными прививками. Я сейчас не говорю о вакцинах производства Индии, которые закупается ЮНИСЕФ, без возможности контроля качества со стороны национальных регуляторов", — сказал эпидемиолог Алексей Галимский.





При этом, по его словам, как только любой специалист в Украине начинает плохо отзываться о прививках, то на него тут же навешивается ярлык антивакцинатора. "Я никогда не был антивакционатором. Я — эпидемиолог. И в силу профессии прививаюсь от всего, что только можно. Никогда не говорил, что прививки не нужны, но считаю, что любое принуждение к вакцинации — это плохо. Особенно, учитывая, что государство не обеспечивает качество прививок, а также не обеспечивает права граждан, в том числе это касается и страхования на случай поствакцинальных осложнений. Поэтому подобное принуждение ожидаемо вызовет в обществе волну негодования и исков в ЕСПЧ, а также волну фальсификаций документов о прививках всеми способами: вплоть до прививок подушкам и кушеткам, когда медсестра за условные 200 грн колет вакцину не ребенку, а мимо", — говорит Галимский.





В то же время есть среди врачей и сторонники прививок. Как говорит семейный врач из Киева Александр Горнийчук, вакцинация пока является основным средством профилактики инфекционных заболеваний.





"Вакцинация — это не личный вопрос. Личный вопрос — это есть шоколад на ночь или нет. А вакцинопрофилактика — это мероприятие, которое направлено на укрепление здоровья и профилактику инфекционных заболеваний. Поэтому закон должен быть прописан либо в таком варианте, либо же в случае возникновения заболевания и "вспышек" все затраты на ликвидацию этих вспышек должны нести те, кто не привит", — говорит Горнийчук.





Денег нет





Впрочем, если не брать во внимание вопрос, связанный с прививками, как говорят эксперты, законопроект содержит множество других "белых" пятен. Весьма неоднозначно выглядит норма об изъятии "зараженного" имущества. Например, документом предусмотрен "запрет, приостановка, изъятие, уничтожение, утилизация опасных жизни и здоровью человека объектов, работ, товаров, услуг и отстранение от работы или другой деятельности лиц, которые создают угрозу населению". При этом в документе ни слова о процедуре таких действий.





Также не понятно, где государству брать деньги на реализацию данного проекта. Законопроектом в том числе предлагается создать новый центральный орган исполнительной власти, который будет реализовывать госполитику в сфере общественного здоровья. То есть заменит СЭС. Название структуры в законопроекте не фигурирует. Она значится как "уполномоченный орган в сфере общественного здоровья". Но никакого экономического обоснования в документе нет.





"Еще при внесении законопроекта в ВР дважды был нарушен регламент. Авторами не подано экономическое обоснование, которое требуется для создания новой службы. А объем средств, который необходим для его реализации, только для фонда оплаты труда новой службы составляет более 10 млн грн в зависимости от размера штата. Кроме того, увеличение количества обязательных прививок с 6 до 11 потребует значительных дополнительных расходов. Но в проекте бюджета-2021 они пока не предусмотрены. В частности, только на обязательную вакцинацию от пневмококковой инфекции, которая сейчас в Украине не осуществляется, нужно будет дополнительно 90 млн грн. Только исходя из этих положений законопроект не мог быть внесен в парламент", — сказал Галимский.





Забыли важные моменты





Но и это еще не все. На сегодняшний день системообразующими в сфере здравоохранения являются два закона: "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и "О защите населения от инфекционных болезней".





"Новым документом предусмотрена утеря их юридической силы. А соответственно, значительная часть правовых норм, регулирующих соответствующие правоотношения, безвозвратно теряется и остается неурегулированными с непредсказуемыми последствиями", — сказал Галимский.





Так, в процессе подготовки законопроекта авторы "забыли" сохранить целый ряд важных норм. Например, судя по документу, полностью теряется право граждан, которые болеют венерическими заболеваниями, лечиться анонимно. То же самое касается нормы о бесплатном оздоровлении больных туберкулезом и членов их семей, а также о том, что лицам трудоспособного возраста, у которых впервые обнаружен туберкулез, предусматривается право на больничный сроком до 10 месяцев с сохранением места работы и других норм.



