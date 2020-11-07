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Леди
Красота и здоровье
6 ноября 20, 11:58
Врач назвала время превращения чая в яд
Черный,Чай
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Диетолог Елена Соломатина рассказала, когда чай превращается в яд, после чего пить его категорически не рекомендуется.
По словам врача, китайские медики доказали, что пленка из опасных веществ образуется на поверхности напитка уже через 15 минут.

Как оказалось, окислительные процессы в чае происходят невероятно быстро. Если в него добавить сахар, то реакции становятся еще более стремительными. В напитке начинается процесс брожения, и растет количество микотоксинов, которые вырабатывают плесневые грибы. Иными словами, чай, который простоял целую ночь, употреблять категорически нельзя.

Вчерашний напиток обязательно нарушит работу желудочно-кишечного тракта и нанесет мощнейший удар по печени. В дополнении из-за накопительного эффекта пострадать может и сердце. Убить грибки в чае не поможет даже повторное кипячение, поэтому диетолог рекомендует употреблять только свежезаваренный и приготовленный в соответствии с правилами напиток.

Источник: https://newsyou.info/
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