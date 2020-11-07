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Леди
Красота и здоровье
6 ноября 20, 12:00
Орех, который поможет похудеть
арахис
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Арахис называют женским продуктом из-за ряда веществ, которые в нем содержатся.
Несмотря на то, что паста из арахиса довольно калорийна, диетологи советуют не отказываться от нее тем, кто хочет похудеть. Об этом рассказала врач-диетолог Светлана Фус в эфире телеканала "Украина".

Причина таких рекомендаций кроется в большом количестве жира, который содержится в арахисе. Как пояснила диетолог, это растительные жиры, представленные полиненасыщенными жирными кислотами. Они входят в состав клеточных мембран и помогают проникать всем питательным веществам в саму клетку. Кроме того, в арахисе есть большое количество фолиевой кислоты и фитоэстрогенов – из-за это его считают женским продуктом.

Так что арахис поможет усвоиться глюкозе, и она не осядет на ваших боках. Что делает арахис орехом, который способствует правильному метаболизму или обмену веществ. А это ключевые факторы, не дающие потолстеть.

Кроме того, арахис нормализует гормональный фон, что тоже дает отпор лишним килограммам. Так, фитоэстрогены не только ускоряют обмен веществ и работают против жиров, а еще способствуют упругой коже и роскошным волосам. Но стоит учитывать, что есть ограничения: аллергия и афлатоксины. Последние — название ядовитой плесени, которая развивается из-за неправильного выращивания арахиса и других продуктов. Поэтому рекомендуют обрабатывать орех термически.

В день диетологи советуют употреблять до 20 граммов арахиса.

Источник: https://health.comments.ua/
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