Лучший продукт для долголетия

Ученые выяснили это, проанализировав данные о защитной системе организма инфицированных коронавирусной инфекцией.





Некоторые специалисты утверждают, что в странах, где популярны овощи, которые подверглись ферментации, уровень смертности от COVID-19 ниже. Доктор Жан Буске, который является профессором Университета Монпелье, рассказал о снижении риска смерти от коронавирусной инфекции на 35% при ежедневном потреблении ферментированных овощей, таких как кимча и квашеная капуста. Дополнительная польза от второго блюда также заключается в высоком содержании сульфорафана, являющийся мощным антиоксидантом.





«Я изменил свой рацион и теперь ем сырую капусту три раза в неделю, а квашеную – один раз в неделю», – поделился Буске. Специалист также подчеркнул, что йогурт и кефир, которые содержат пробиотики, способствуют повышению реактивности иммунной системы.



