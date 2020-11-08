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Леди
Красота и здоровье
7 ноября 20, 13:18
Лучший продукт для долголетия
Квашеная капуста
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Квашеная капуста является не только вкусным дополнением к трапезе, но и считается одним из самых доступных средств укрепления иммунной системы и снижения риска преждевременной смерти.
Ученые выяснили это, проанализировав данные о защитной системе организма инфицированных коронавирусной инфекцией.

Некоторые специалисты утверждают, что в странах, где популярны овощи, которые подверглись ферментации, уровень смертности от COVID-19 ниже. Доктор Жан Буске, который является профессором Университета Монпелье, рассказал о снижении риска смерти от коронавирусной инфекции на 35% при ежедневном потреблении ферментированных овощей, таких как кимча и квашеная капуста. Дополнительная польза от второго блюда также заключается в высоком содержании сульфорафана, являющийся мощным антиоксидантом.

«Я изменил свой рацион и теперь ем сырую капусту три раза в неделю, а квашеную – один раз в неделю», – поделился Буске. Специалист также подчеркнул, что йогурт и кефир, которые содержат пробиотики, способствуют повышению реактивности иммунной системы.

Источник: https://changeua.com/
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