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Красота и здоровье
7 ноября 20, 13:32
В чем состоят главные отличия коронавируса от гриппа
грипп
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Как отличить коронавирус от гриппа — вопрос, который сейчас волнует большинство украинцев в свете пандемии COVID-19.
На него ответил киевский врач Евгений Дубровский, работающий в Киевской клинической больнице №4. Об этом медик рассказал на видео, опубликованном на YouTube.

«Если говорить о гриппе, то клиническая картина видна уже в первый день, все яркие симптомы появляются сразу. Это высоченная температура 39-40 градусов. Миалгия, боль, ломота во всем теле. Эти симптомы очень яркие и мощные первый день. После пятого-шестого дня они идут на спад», — рассказал врач.

С коронавирусом же все наоборот — болезнь разгоняется постепенно. Это касается тех, у кого средняя степень тяжести болезни.

«В первый день может не быть вообще никаких симптомов только слабость и ломота в теле. На второй и третий день может быть повышение температуры до 37 градусов. А уже серьезные проявления инфекции можно увидеть в конце первой недели», — сообщил медик.

Киевский инфекционист рассказал об отличии гриппа и коронавируса

Дубровский отметил, что коронавирус не лечится так как грипп. У новой инфекции свой протокол лечения.

«Есть и хорошие новости. Но у нас есть время. Первые несколько суток лечение коронавируса- симптоматическое. Запрещены гормоны, противовирусные препараты, иммуностимуляторы. Если за 4 дня мы успеваем поставить диагноз — то используем протокол лечения при COVID-19», — резюмировал Дубровский.

Источник: https://newsyou.info/
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