В чем состоят главные отличия коронавируса от гриппа

На него ответил киевский врач Евгений Дубровский, работающий в Киевской клинической больнице №4. Об этом медик рассказал на видео, опубликованном на YouTube.





«Если говорить о гриппе, то клиническая картина видна уже в первый день, все яркие симптомы появляются сразу. Это высоченная температура 39-40 градусов. Миалгия, боль, ломота во всем теле. Эти симптомы очень яркие и мощные первый день. После пятого-шестого дня они идут на спад», — рассказал врач.





С коронавирусом же все наоборот — болезнь разгоняется постепенно. Это касается тех, у кого средняя степень тяжести болезни.





«В первый день может не быть вообще никаких симптомов только слабость и ломота в теле. На второй и третий день может быть повышение температуры до 37 градусов. А уже серьезные проявления инфекции можно увидеть в конце первой недели», — сообщил медик.





Киевский инфекционист рассказал об отличии гриппа и коронавируса





Дубровский отметил, что коронавирус не лечится так как грипп. У новой инфекции свой протокол лечения.





«Есть и хорошие новости. Но у нас есть время. Первые несколько суток лечение коронавируса- симптоматическое. Запрещены гормоны, противовирусные препараты, иммуностимуляторы. Если за 4 дня мы успеваем поставить диагноз — то используем протокол лечения при COVID-19», — резюмировал Дубровский.



