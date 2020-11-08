Еда для ума - продукты, улучшающие память и работу мозга

Во время интенсивной умственной деятельности, организму жизненно необходимо получать продукты, улучшающие его работу и работу мозга. Ведь, пища, которую мы употребляем, самым прямым образом влияет на состояние нашего здоровья.





Центр общественного здоровья Украины подготовил информацию о 10 продуктов для безупречной умственной активности.





Жирная морская рыба содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Именно из этих кислот в нашем организме вырабатывается вещество миелин, что является своеобразным изоляционным материалом для нервных волокон. Кроме того, миелин необходимый для быстрой работы мозга и передачи информации от одной клетки к другой.





Грецкие орехи - это еще один хороший источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3. При регулярном употреблении грецких орехов повышается уровень серотонина (гормона счастья), что помогает противостоять депрессии и охотно браться за умственную работу. 3-5 грецких орехов в день будет вполне достаточно для здоровья мозга.





Черника - источник антиоксидантов, которые очень нужны для правильной работы мозга. Антиоксиданты, содержащиеся в чернике, позволяют избавиться от вредных веществ, повреждающих клетки мозга. Регулярное употребление черники улучшает познавательные функции и память.





Какао. В какао бобах в большом количестве содержится мощный антиоксидант флаванол. Это вещество улучшает кровообращение мозга, а также защищает его от окислительных процессов, приводящих к различным нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера). Кроме того, шоколад повышает уровень дофамина в крови - гормона, отвечающего за наше хорошее настроение.





Женьшень. Для активизации мозговой деятельности достаточно будет всего пару капель настойки женьшеня на стакан воды. Это - рекомендация для взрослых, детям лучше избегать употребления спиртных настоек даже в концентрации несколько капель на стакан воды.





Яйца. Источник качественного белка, жиров и витаминов. Это настоящий подарок для нашего мозга. Кроме того, в яйцах содержится много холина - вещества, которое помогает нам сосредоточиться и улучшить работоспособность нервных клеток. Регулярное употребление яиц позволит вам держать мозг в тонусе.





Брокколи - это один из главных источников витамина K, который поддерживает нормальную деятельность мозга. Кроме того, в брокколи содержится бор, дефицит которого приводит к снижению мозговой активности.

В целом, кроме брокколи, для нормальной мозговой деятельности полезны будут все виды капусты: брюссельская, цветная, белокочанная, пекинская или савойская.





Яблоки - содержат почти все минеральные вещества и витамины. Регулярное их употребление оздоравливает сосуды мозга, препятствует их закупорке. Таким образом, мозг всегда будет работать безупречно, а также снизится опасность кровоизлияний.





Чечевица - источник железа и аминокислот, необходимых для быстрого протекания биохимических процессов в мозговых клетках. Так обеспечивается ясность ума и повышается скорость мышления.





Хлеб из муки грубого помола. Замените белый хлеб на хлеб из муки грубого помола, и вы быстро почувствуете разницу в сторону улучшения. Если мы едим белый хлеб или изделия из муки высшего сорта и сдобы, в кровь выбрасывается много инсулина, после чего мозг начинает «отключаться». Поэтому для мозговой активности лучше всего употреблять «медленные» углеводы, которые содержатся в цельнозерновых продуктах и муке грубого помола. Так вы поможете мозга зарядиться энергией на весь день.





Это, конечно же, не все продукты, питающие мозг, но этого уже достаточно, чтобы стать более работоспособным, активным и жизнерадостным человеком.



