Когда молоко становится опасным для здоровья

Молоко содержит массу ценных элементов, но для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы этот напиток представляет значительную угрозу, если высок процент жирности.





В юном, зрелом возрасте это не играет решающей роли, если нет хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.





Поэтому до 30 лет, говорят врачи, вы можете употреблять в пищу даже жирное молоко (2,5% жирности), но вот после этой возрастной отметки молоко должно быть нежирным или обезжиренным.





После 50 лет молоко жирное вообще запрещено, если вы заботитесь о здоровье своих сердца, сосудов.





Отметим, жирные продукты провоцируют развитие атеросклероза – патологического состояния сосудов, когда в них скапливаются жирные «бляшки» и замедляют кровоток.



