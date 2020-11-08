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Леди
Красота и здоровье
8 ноября 20, 13:19
Когда молоко становится опасным для здоровья
молоко
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Молоко полезно детям, подросткам, зрелым людям с одной оговоркой: чем старше вы становитесь, тем менее жирным должен быть этот напиток.
Молоко содержит массу ценных элементов, но для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы этот напиток представляет значительную угрозу, если высок процент жирности.

В юном, зрелом возрасте это не играет решающей роли, если нет хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Поэтому до 30 лет, говорят врачи, вы можете употреблять в пищу даже жирное молоко (2,5% жирности), но вот после этой возрастной отметки молоко должно быть нежирным или обезжиренным.

После 50 лет молоко жирное вообще запрещено, если вы заботитесь о здоровье своих сердца, сосудов.

Отметим, жирные продукты провоцируют развитие атеросклероза – патологического состояния сосудов, когда в них скапливаются жирные «бляшки» и замедляют кровоток.

Источник: https://changeua.com/
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