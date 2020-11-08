Названы две специи, «растапливающие» жир

Об этом сообщает «Медикфорум» со ссылкой на автора «Стройность и кишечник», немецкого врача Микаэлу Акст-Гадерманн.





Эксперт отмечает, что излишняя жировая ткань может откладываться при наличии воспаления в организме. А затем уже ожирение начинает способствовать воспалительным процессам, и круг замыкается.





Куркума благодаря куркумину блокирует образование веществ, вызывающих в организме воспалительные реакции, в том числе и в кишечнике, помогая снизить вес.





Аналогичные свойства наблюдаются и у имбиря, более того, эта специя ускоряет метаболизм.



