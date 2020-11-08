Леди Красота и здоровье
8 ноября 20, 13:22
Названы две специи, «растапливающие» жир
Об этом сообщает «Медикфорум» со ссылкой на автора «Стройность и кишечник», немецкого врача Микаэлу Акст-Гадерманн.
Эксперт отмечает, что излишняя жировая ткань может откладываться при наличии воспаления в организме. А затем уже ожирение начинает способствовать воспалительным процессам, и круг замыкается.
Куркума благодаря куркумину блокирует образование веществ, вызывающих в организме воспалительные реакции, в том числе и в кишечнике, помогая снизить вес.
Аналогичные свойства наблюдаются и у имбиря, более того, эта специя ускоряет метаболизм.
Источник: https://golos.ua/