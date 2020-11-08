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Леди
Красота и здоровье
8 ноября 20, 13:22
Названы две специи, «растапливающие» жир
Имбирь и куркума
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Имбирь и куркума, широко использующиеся в кухне и традиционной медицине Индии и Восточной Азии, помимо своего противовоспалительного действия, способствуют похудению.
Об этом сообщает «Медикфорум» со ссылкой на автора «Стройность и кишечник», немецкого врача Микаэлу Акст-Гадерманн.

Эксперт отмечает, что излишняя жировая ткань может откладываться при наличии воспаления в организме. А затем уже ожирение начинает способствовать воспалительным процессам, и круг замыкается.

Куркума благодаря куркумину блокирует образование веществ, вызывающих в организме воспалительные реакции, в том числе и в кишечнике, помогая снизить вес.

Аналогичные свойства наблюдаются и у имбиря, более того, эта специя ускоряет метаболизм.

Источник: https://golos.ua/
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